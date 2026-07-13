Samsung Galaxy M47 खरीदने का प्लान है तो रुकिए, फोन हुआ महंगा, जानें किस वेरिएंट की कितनी है कीमत

Samsung Galaxy M47 Price: Samsung ने हाल ही में भारत में Galaxy M47 5G लॉन्च किया था। फोन की बिक्री शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन कंपनी ने इसकी कीमत बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत में ₹7,000 से ₹8,000 तक का इजाफा हुआ है। हालांकि Samsung ने कीमत बढ़ाने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है।

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Amazon पर दिखी नई कीमत

Samsung Galaxy M47 5G को भारत में जून के आखिर में लॉन्च किया गया था और इसकी पहली बिक्री 4 जुलाई से शुरू हुई थी। लॉन्च के समय कंपनी ने इस फोन को शुरुआती ऑफर के साथ कम कीमत में पेश किया था।

अब Amazon पर इसकी कीमत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। फोन का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब ₹32,999 में लिस्ट किया गया है। लॉन्च के समय इसकी स्टिकर कीमत ₹25,999 थी। शुरुआती ऑफर के साथ ग्राहक इसे इससे भी कम कीमत में खरीद सकते थे।

ऊंचे वेरिएंट पर ₹8,000 तक बढ़े दाम

Galaxy M47 5G का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब ₹36,999 में बिक रहा है। वहीं 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत ₹41,999 हो गई है।



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इस तरह फोन के कुछ वेरिएंट की कीमत में करीब ₹7,000 और ऊंचे वेरिएंट की कीमत में ₹8,000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

इतनी जल्दी कीमत बढ़ने पर उठे सवाल

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि फोन के लॉन्च के सिर्फ एक हफ्ते के भीतर कीमत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों की गई। आमतौर पर स्मार्टफोन की कीमतों में बदलाव लॉन्च के कई महीने बाद देखने को मिलता है। इतने कम समय में दाम बढ़ना कम ही देखने को मिलता है।

कुछ रिपोर्ट्स में मेमोरी चिप और दूसरे पार्ट्स की बढ़ती लागत को इसकी संभावित वजह बताया गया है। हालांकि Samsung ने इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

फोन में मिलते हैं ये फीचर्स

Samsung Galaxy M47 5G में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 6000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

इसके अलावा फोन में 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है। कंपनी ने इसके साथ छह साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का भी वादा किया है।

जिन ग्राहकों ने फोन को लॉन्च के शुरुआती दिनों में खरीद लिया था, उन्हें यह कम कीमत में मिल गया। लेकिन अब इसे खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए नई कीमत पर दूसरे स्मार्टफोन से इसकी तुलना करना बेहतर रहेगा।