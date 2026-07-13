आलिया की ‘अल्फा’ पर भारी पड़ी ‘धमाल 4’, जानें दूसरे वीकेंड में कितनी हुई कमाई

Alpha Box Office Collection: आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म ‘अल्फा’ से यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स को काफी उम्मीदें थीं। पहले वीकेंड में फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की थी। इससे लगा था कि फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकती है। लेकिन फिल्म को अच्छे और खराब दोनों तरह के रिव्यू मिले। दर्शकों ने भी इसे ज्यादा पसंद नहीं किया। इसके बाद सोमवार से इसकी कमाई लगातार कम होती चली गई।

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अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ रिलीज होने के बाद ‘अल्फा’ की परेशानी और बढ़ गई। दूसरे वीकेंड में इसकी कमाई 80 प्रतिशत से ज्यादा गिर गई। अब तक के कलेक्शन को देखकर फिल्म का हिट होना मुश्किल लग रहा है।

पहले वीकेंड में कमाए 34 करोड़ रुपये

‘अल्फा’ ने पहले वीकेंड में 34 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी। इसके बाद उम्मीद बनी थी कि सोशल मीडिया पर हो रही बुराई के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक कमाई कर सकती है।

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लेकिन खराब रिव्यू और दर्शकों का साथ नहीं मिलने से फिल्म की कमाई तेजी से घटने लगी। पहले हफ्ते में ‘अल्फा’ 50 करोड़ रुपये तक भी नहीं पहुंच सकी। फिल्म ने पहले हफ्ते में कुल 47 करोड़ रुपये कमाए।

Dhamaal 4 आने के बाद और घटी कमाई

शुक्रवार से ‘अल्फा’ का दूसरा वीकेंड शुरू हुआ। इसी दिन अजय देवगन की फिल्म ‘धमाल 4’ भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

गुरुवार तक ‘अल्फा’ हर दिन करीब ढाई करोड़ रुपये कमा रही थी। लेकिन शुक्रवार को इसकी कमाई घटकर सिर्फ 1.65 करोड़ रुपये रह गई।

शनिवार को कमाई थोड़ी बढ़ी और फिल्म ने 2.25 करोड़ रुपये कमाए। रविवार को भी फिल्म की कमाई नहीं बढ़ी और कलेक्शन 2.25 करोड़ रुपये ही रहा। इस तरह ‘अल्फा’ ने दूसरे वीकेंड में छह करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा कमाई की।

10 दिनों में कमाए 53.60 करोड़ रुपये

‘अल्फा’ ने पहले वीकेंड में 34 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके मुकाबले दूसरे वीकेंड में इसकी कमाई 80 प्रतिशत से ज्यादा घट गई।

फिल्म ने 10 दिनों में कुल 53.60 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है। सिर्फ दो हफ्तों में इसकी कमाई काफी धीमी पड़ गई है। अब तक के कलेक्शन को देखकर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हिट होना मुश्किल दिखाई दे रहा है।