Redmi Note 17 Pro Series लॉन्च को तैयार, 10,000mAh बैटरी और 100W चार्जिंग से होगी लैस

Xiaomi भारत में अपनी नई Redmi Note 17 Pro सीरीज लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इसकी लॉन्च डेट की जानकारी दी है। Redmi Note 17 Pro सीरीज भारत में 15 सितंबर 2026 को लॉन्च होगी। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि इस सीरीज में 10,000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी।

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10,000mAh बैटरी का मिलेगा सपोर्ट



Xiaomi ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर बताया है कि Redmi Note 17 Pro सीरीज में दी जाने वाली 10,000mAh बैटरी 4 दिन से ज्यादा का यूसेज दे सकती है। कंपनी ने इसे अब तक का सबसे खास Note हैंडसेट बताया है।

सीरीज में आएंगे दो स्मार्टफोन



Redmi Note 17 Pro सीरीज के तहत कंपनी दो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इसमें Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max शामिल होंगे।

कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन को अपने ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट किया है। दोनों डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। हालांकि, कैमरा सेंसर और LED फ्लैश लाइट के अलाइनमेंट में दोनों मॉडल के बीच अंतर देखने को मिलेगा।

Redmi Note 17 Pro Max में मिलेगी बड़ी बैटरी



Redmi Note 17 Pro Max मॉडल में ही 10,000mAh की बैटरी दी जाएगी। इसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी चार्जिंग स्पीड से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर नहीं की है।

Image Credit : Xiaomi

Redmi Note 17 Pro Max के संभावित फीचर्स



Redmi Note 17 Pro में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 3500 nits की पीक ब्राइटनेस और 3200Hz टच सैंपलिंग रेट मिलने की उम्मीद है।

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वहीं Redmi Note 17 Pro Max में Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा। इसके साथ 512GB तक स्टोरेज मिलने की बात कही गई है। कंपनी इस फोन को परफॉर्मेंस फोकस्ड स्मार्टफोन के तौर पर पेश करेगी।

कैमरा सेटअप भी होगा खास



Redmi Note 17 Pro Max में 50MP का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया जाएगा। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा।

Redmi India ने शेयर किया टीजर



Redmi India ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए नई सीरीज की लॉन्च डेट बताई है। कंपनी ने इस सीरीज को बड़ी बैटरी और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ पेश करने की तैयारी की है। 15 सितंबर को लॉन्च के दौरान फोन की कीमत और बाकी फीचर्स की जानकारी सामने आएगी।