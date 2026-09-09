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बॉक्स ऑफिस पर बदला खेल! Toxic की रफ्तार पड़ी धीमी, Hanuman Ansh ₹150 करोड़ के करीब पहुंची

यश की फिल्म Toxic ने शानदार ओपनिंग के बाद बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार खो दी है। वहीं छोटे बजट की Hanuman Ansh लगातार कमाई कर सबको चौंका रही है। 33वें दिन तक फिल्म ₹150 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। जानिए दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पूरा हाल।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 9, 2026 13:35 IST

In Short

  • Toxic ने 14वें दिन ₹0.69 करोड़ नेट कमाए, फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन करीब ₹247.20 करोड़ पहुंच गया।
  • Hanuman Ansh ने धीमी शुरुआत के बाद रफ्तार पकड़ी और 33वें दिन भारत में करीब ₹169.20 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया।
  • यश की Toxic की कमाई में गिरावट जारी है, वहीं कम बजट वाली Hanuman Ansh ₹150 करोड़ नेट के आंकड़े के करीब पहुंच रही है।

यश की एक्शन फिल्म Toxic बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के बाद अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। फिल्म ने 14वें दिन भारत में सिर्फ 0.69 करोड़ रुपये नेट की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन करीब 247.20 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

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फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की थी। Toxic ने पहले दिन 120.75 करोड़ रुपये ग्रॉस की कमाई की थी और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की सिंगल डे कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई थी। इसकी तुलना KGF: Chapter 2 जैसी बड़ी फिल्मों से भी की गई थी।

शानदार शुरुआत के बाद आई गिरावट

Toxic ने पहले 8 दिनों में भारत में करीब 280.25 करोड़ रुपये ग्रॉस और 234.70 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया था। वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 322 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

हालांकि, इसके बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनिंग के बाद फिल्म की डेली कमाई में करीब 67 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई।

14वें दिन तक Toxic का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 295.02 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों से फिल्म ने करीब 43.30 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिससे इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 338.32 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

भाषा के हिसाब से देखें तो फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से हुई है। हिंदी में फिल्म ने करीब 148.65 करोड़ रुपये नेट, जबकि कन्नड़ से 60.84 करोड़ रुपये और तेलुगु से 25.43 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं।

Hanuman Ansh की धीमी शुरुआत, लेकिन लंबी रेस में आगे

दूसरी तरफ, Hanuman Ansh ने बॉक्स ऑफिस पर अलग कहानी लिखी है। फिल्म ने शुरुआत काफी धीमी की थी। 7 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 0.10 करोड़ रुपये नेट कमाए थे। पहले हफ्ते में इसकी कमाई सिर्फ 1.08 करोड़ रुपये रही।

लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद फिल्म की कमाई में तेजी देखने को मिली। तीसरे हफ्ते में फिल्म ने करीब 10.40 करोड़ रुपये जोड़े, जबकि चौथे हफ्ते में इसकी कमाई करीब 61 करोड़ रुपये नेट तक पहुंच गई।

फिल्म ने 23वें दिन 9.25 करोड़ रुपये, 24वें दिन 12.75 करोड़ रुपये, 30वें दिन 16.50 करोड़ रुपये और 31वें दिन 22.75 करोड़ रुपये की कमाई की।

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₹150 करोड़ के करीब पहुंची Hanuman Ansh

Hanuman Ansh ने 33वें दिन तक भारत में करीब 169.20 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन करीब 143.13 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।

रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 1-2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लंबी बॉक्स ऑफिस रन से सबको चौंका दिया है। फिल्म अब भारत में 150 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन के आंकड़े के करीब पहुंच रही है।

जहां Toxic जैसी बड़ी फिल्म की रफ्तार दूसरे हफ्ते में कम होती दिख रही है, वहीं Hanuman Ansh लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। दोनों फिल्मों की कमाई का ट्रेंड बॉक्स ऑफिस पर एक अलग तस्वीर दिखा रहा है।

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 9, 2026