Instagram पर वायरल हुआ 80s फोटो ट्रेंड, ChatGPT से ऐसे बनाएं अपना रेट्रो लुक- नोट करें Prompt

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग अपनी सामान्य तस्वीरों को 1980 के दशक की पुरानी फोटो जैसा लुक दे रहे हैं। Instagram पर चल रहे इस ट्रेंड में यूजर्स AI टूल की मदद से अपनी तस्वीरों को रेट्रो स्टाइल में बदल रहे हैं। इसमें कपड़े, हेयरस्टाइल, एक्सेसरीज, बैकग्राउंड, लाइटिंग और फोटो टेक्सचर को 80s के अंदाज में बदला जा रहा है, जबकि व्यक्ति की पहचान को बरकरार रखा जाता है।

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क्या है Instagram 80s फोटो ट्रेंड?

इस ट्रेंड में लोग अपनी मौजूदा तस्वीरों को इस तरह एडिट करवा रहे हैं, जैसे वह फोटो साल 1985 के आसपास खींची गई हो। ChatGPT की मदद से चेहरे की पहचान, स्किन टोन और उम्र जैसी चीजों को बनाए रखते हुए तस्वीर में 1980 के दशक का स्टाइल जोड़ा जाता है।

AI की मदद से फोटो में पुराने जमाने के हेयरस्टाइल, बोल्ड कपड़े, स्टेटमेंट एक्सेसरीज, लेयर्ड डिटेल्स और खास रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा तस्वीर में एनालॉग ग्रेन, हल्के फीके रंग, डायरेक्ट फ्लैश और पुराने कैमरे जैसी सॉफ्टनेस भी जोड़ी जाती है।

यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से फोटो को अलग-अलग अंदाज दे सकते हैं। इसे पुरानी फैमिली फोटो, बॉलीवुड स्टूडियो पोर्ट्रेट, शादी की तस्वीर, विंटेज मैगजीन शूट या फिल्म सीन जैसा बनाया जा सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Instagram Stories पर भी बढ़ा ट्रेंड

यह ट्रेंड अब Instagram Stories तक पहुंच गया है। लोग अपने AI प्रॉम्प्ट शेयर कर रहे हैं और Instagram के “Add Yours” स्टिकर के जरिए दोस्तों और फॉलोअर्स को भी इस ट्रेंड में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

ChatGPT से कैसे बनाएं अपनी 80s स्टाइल फोटो?

अपनी फोटो को 1980 के दशक के लुक में बदलने के लिए सबसे पहले एक साफ तस्वीर ChatGPT पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद एक खास प्रॉम्प्ट देना होगा।

Prompt: Using my uploaded photo, show me what I would have looked like around 1985. Preserve my identity, facial features, skin tone, age, and recognizable appearance. Reimagine my hair, clothing, accessories, and surroundings with bold, unmistakably mid-1980s styling - expressive silhouettes, statement accessories, layered details, distinctive colors, and textures. Make it feel like a genuine 1985 photograph with analog grain, faded color, direct flash, and subtle softness. Add a period-accurate 1980s red-orange date stamp in the lower corner - no modern objects or text.

प्रतीकात्मक तस्वीर

फोटो शेयर करने से पहले रखें ध्यान

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AI से बनी तस्वीरें रचनात्मक बदलाव होती हैं, इसलिए इन्हें असली पुरानी तस्वीर नहीं माना जा सकता। कई बार AI चेहरे की डिटेल, ज्वेलरी, हाथ, कपड़ों के डिजाइन या बैकग्राउंड में गलतियां कर सकता है। इसलिए फोटो शेयर करने से पहले उसे ध्यान से जांच लेना जरूरी है।

इस तरह Instagram का 80s फोटो ट्रेंड लोगों को अपनी तस्वीरों को एक अलग दौर और पुराने अंदाज में देखने का मौका दे रहा है।