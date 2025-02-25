Realme P3 Pro 5G की सेल हो गई शुरू, कम कीमत के साथ मिल रहा शानदार ऑफर

Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Realme P3 Pro 5G को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह फोन Realme P2 Pro का अपग्रेडेड वर्जन है और इसे Realme P3x 5G के साथ पेश किया गया था। इस स्मार्टफोन की पहली सेल आज, 25 फरवरी को है, जहां इसे शानदार ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है।

advertisement

कीमत और ऑफर्स (Realme P3 Pro Price and Offers)

Realme P3 Pro 5G को तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इन तीन वेरिएंट्स की कीमत कुछ इस प्रकार हैं-

8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की कीमत ₹23,999 है।

8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले Realme P3 Pro 5G की कीमत ₹24,999 है।

Realme P3 Pro 5G जो कि 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट है, इसकी कीमत ₹26,999 है।

इस पर ₹2,000 का इंस्टैंट कैशबैक और ₹2,000 का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा, ग्राहक इसे 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन Realme की आधिकारिक वेबसाइट और Flipkart पर उपलब्ध है।

Realme P3 Pro स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स (Realme P3 Pro specifications and features)

Realme P3 Pro 5G में 6.83-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। फोन 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ आता है।

यह डिवाइस Android 15 बेस्ड Realme UI 6 पर काम करता है और AI बेस्ड फीचर्स से लैस है। कैमरा सेटअप की बात करें तो, इसमें 50MP का मेन कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

Realme P3 Pro 5G में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस दमदार बैटरी और पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स के साथ, यह स्मार्टफोन शानदार परफॉर्मेंस देने का दावा करता है।

