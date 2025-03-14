Realme P3 सीरीज लेने वाली है भारत में एंट्री, फीचर्स और कीमत जान हो जाएंगे हैरान

Realme भारत में अपनी नई P-सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी 19 मार्च को दो नए फोन – Realme P3 Ultra 5G और Realme P3 5G पेश करेगी। ये दोनों डिवाइसेस फ्लिपकार्ट और रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि इनमें दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और नया डिजाइन मिलेगा।

advertisement

Realme P3 Ultra 5G Design

Realme ने इस फोन का Lunar Dark डिजाइन टीज किया है, जो चंद्रमा की सतह को दिखाता है। फोन का बैक पैनल स्टारलाइट इंक प्रोसेस से तैयार किया गया है, जिससे यह अंधेरे में हल्की रोशनी देगा। यह फोन Neptune Blue और Orion Red कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें वीगन लेदर फिनिश भी होगी।

Realme P के दोनों स्मार्टफोन की मोटाई 7.38mm होगी और इसे Quad-Curved डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। कंपनी इसे सबसे पतला क्वाड-कर्व्ड स्मार्टफोन बता रही है।

Realme P3 Ultra 5G Features

प्रोसेसर: पहली बार किसी स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8350 Ultra होगा।



रैम और स्टोरेज: 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आएगा।



बैटरी: 6000mAh, 80W फास्ट चार्जिंग होगी।



डिस्प्ले: स्मार्टफोन का 120Hz AMOLED डिस्प्ले होगा।

स्मार्टफोन में IP रेटिंग, डुअल स्पीकर, वीगन लेदर बैक के फीचर्स भी होंगे। यह फीचर्स फोन को बाकी फोन से काफी यूनिक बनाएंगे।

Realme P3 5G: दमदार बैटरी और परफॉर्मेंस

Realme P3 5G भी इस इवेंट में लॉन्च होगा, जो Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आएगा। यह प्रोसेसर पहली बार किसी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। इस फोन में भी 6000mAh की बड़ी बैटरी और 256GB स्टोरेज मिलेगा।

Realme Buds T200 Lite भी होगा लॉन्च

Realme के इस इवेंट में Buds T200 Lite TWS ईयरबड्स भी लॉन्च करेगी। ये एडवांस ऑडियो फीचर्स और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आएंगे।

क्या होगी कीमत? (Realme P3 Price)

कंपनी ने अभी तक कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक Realme P3 Ultra 5G की कीमत ₹25,000-₹30,000 के बीच हो सकती है, जबकि Realme P3 5G की कीमत ₹18,000-₹22,000 के बीच रहने की संभावना है।