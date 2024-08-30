scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीRealme 13+ 5G का 5 पॉइंट रिव्यू: 25,000 रुपये से कम में बेहतरीन गेमिंग फोन

Realme 13+ 5G का 5 पॉइंट रिव्यू: 25,000 रुपये से कम में बेहतरीन गेमिंग फोन

Realme ने हाल ही में अपनी नई मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें Realme 13 5G और Realme 13+ 5G शामिल हैं। खासतौर पर गेमर्स को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया Realme 13+ 5G, अपनी ताकतवर परफॉर्मेंस और बेहतरीन फीचर्स के साथ इस सेगमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरा है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 30, 2024 18:42 IST
Realme 13+ 5G जो 25,000 रुपये से कम में बेहतरीन गेमिंग फोन

Realme ने हाल ही में अपनी नई मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें Realme 13 5G और Realme 13+ 5G शामिल हैं। खासतौर पर गेमर्स को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया Realme 13+ 5G, अपनी ताकतवर परफॉर्मेंस और बेहतरीन फीचर्स के साथ इस सेगमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरा है। हमने एक हफ्ते तक इस डिवाइस का गहराई से परीक्षण किया और यह स्मार्टफोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हुआ है। 

1.डिज़ाइन और डिस्प्ले

Realme 13+ 5G का डिज़ाइन इस साल के अन्य Realme स्मार्टफोन्स की तरह ही है, जिसमें बैक पैनल पर गोलाकार कैमरा मॉड्यूल और ऑम्ब्रे इफ़ेक्ट है। इसका फ्लैट डिस्प्ले डिज़ाइन और ग्रिपी टेक्सचर इसे एक अच्छा लुक देते हैं। स्मार्टफोन में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 

2. परफॉरमेंस

Realme 13+ 5G गेमिंग के लिए एक बेहतरीन डिवाइस है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 चिपसेट है और यह 8GB और 12GB RAM वेरिएंट्स में उपलब्ध है। स्मार्टफोन हाई-ग्राफिक्स गेम और हैवी एप्लिकेशन को आसानी से हैंडल करता है। यह तीन वेरिएंट्स में आता है: 8GB+128GB, 8GB+256GB, और 12GB+256GB। Realme UI 5.0, जो Android 14 पर आधारित है, सरल और यूजर-फ्रेंडली है, लेकिन ब्लोटवेयर की कमी नहीं है।

3. बैटरी

Realme 13+ 5G में 5,000mAh की बैटरी और 80W चार्जिंग सपोर्ट है। यह बैटरी एक दिन की सामान्य उपयोग के लिए काफी है और 0% से 100% चार्ज होने में केवल 30 मिनट लगते हैं। यदि आप सामान्य उपयोगकर्ता हैं, तो यह बैटरी लाइफ पर्याप्त है और डिवाइस को जल्दी चार्ज किया जा सकता है।

4. कैमरा

स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा है, जो शानदार और स्पष्ट तस्वीरें क्लिक करता है। हालांकि, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कम रोशनी में कभी-कभी पिक्सलेटेड तस्वीरें लेता है। अच्छी रोशनी में फ्रंट कैमरे की तस्वीरें अच्छी आती हैं, लेकिन फ्रंट कैमरा में कुछ सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

Realme 13+ 5G अपनी दमदार परफॉर्मेंस, शानदार डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ के कारण एक उत्कृष्ट गेमिंग स्मार्टफोन साबित होता है। 25,000 रुपये से कम के बजट में, यह स्मार्टफोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक शीर्ष विकल्प है। कुल मिलाकर, यह स्मार्टफोन इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार है।

Aug 30, 2024