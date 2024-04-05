RBI लॉन्च करेगा App, सरकारी सिक्योरिटीज में कर सकेंगे निवेश

RBI के गवर्नर Shaktikanta Das ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए एक समर्पित Mobile Application लॉन्च करेगा ताकि निवेशक सहज तरीके से भुगतान कर सकें। रिटेल डायरेक्ट स्कीम व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधान है। इसके लिए किसी मध्यस्थ या एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। 2021 में लॉन्च की गई यह योजना जी-सेक निवेश तक व्यक्तिगत निवेशकों की पहुँच को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक व्यापक समाधान के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा, "आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी। अब रिटेल डायरेक्ट पोर्टल तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने का प्रस्ताव है। इससे खुदरा निवेशकों को अधिक सुविधा होगी और जी-सेक बाजार में गहराई आएगी।" इस योजना के अंतर्गत, रिटेल निवेशक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से केंद्रीय बैंक के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता खोल सकते हैं।

आरबीआई-आरडी पोर्टल

आरबीआई-आरडी पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से इस योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या पिछले साल की तुलना में 62 प्रतिशत बढ़कर 1 जनवरी, 2024 को 1,09,212 हो गई, जबकि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2 जनवरी, 2023 को यह संख्या 67,591 थी। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा कुल प्राथमिक बाजार अभिदान 1 जनवरी, 2024 को 178 प्रतिशत बढ़कर 3,548.25 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2 जनवरी, 2023 को यह 1,275.49 करोड़ रुपये था।