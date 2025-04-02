अब भारत के Prime Video यूजर्स को एक और बेहतरीन एड-ऑन सब्सक्रिप्शन का फायदा मिलेगा। Apple TV+ आज से Prime Video पर ऐड-ऑन सब्सक्रिप्शन के रूप में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत ₹99 मंथली होगी। प्राइम मेंबर्स अब Apple TV+ के जरिए एक्सक्लूसिव शोज और फिल्में देख सकते हैं, जिनमें Ted Lasso, Shrinking, Severance, The Morning Show, Slow Horses, Disclaimer, Silo, Wolfs और The Gorge जैसी बेहतरीन टाइटल शामिल हैं।

Apple TV+ को अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और लैटिन अमेरिका सहित कई देशों में Prime Video पर एड-ऑन सब्सक्रिप्शन के रूप में पेश किया गया है।

Prime Video पर मिलेगा Apple TV+ का मजा

Prime Video की वाइस प्रेसिडेंट (इंटरनेशनल), Kelly Day ने कहा कि हम भारत में Prime Video पर Apple TV+ को लॉन्च कर बेहद खुश हैं। यह Prime Video ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर और अधिक शानदार कंटेंट का अनुभव देगा।

Prime Video इंडिया के मार्केटप्लेस हेड, गौरव भसीन ने कहा कि हमने Prime Video को भारत में एक प्रमुख एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया है, जहां इंडियन और इंटरनेशनल ओरिजिनल्स के साथ 25+ एड-ऑन सब्सक्रिप्शन उपलब्ध हैं। अब Apple TV+ को शामिल कर, हम Prime मेंबर्स को एक और बेहतरीन कंटेंट ऑप्शन दे रहे हैं।

Apple के सर्विसेज हेड, Eddy Cue ने कहा हम चाहते हैं कि Apple TV+ की शानदार कहानियां दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचें और Prime Video पर इसकी उपलब्धता भारत में इसे और आसान बनाएगी।

Prime Video पर Apple TV+ के फायदे

अब अलग-अलग पासवर्ड या पेमेंट डेट्स की झंझट नहीं। इसके अलावा यूजर्स को बार-बार अलग-अलग ऐप्स पर जाने की जरूरत नहीं है। यूजर्स आसीन से सभी सब्सक्रिप्शन का डेटा मैनेज कर सकते हैं। प्राइम पर 25+ OTT सर्विसेज तक एक्सेस मिलता है। इसमें Lionsgate Play, Sony Pictures, Discovery+, BBC Player, Crunchyroll जैसे प्लेटफॉर्म भी ऐड-ऑन सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन पूरी तरह फ्लेक्सिबल है, यानी वह कभी भी इसे कैंसिल कर सकते हैं।

कैसे करें सब्सक्राइब?

Prime मेंबर्स को कोई अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे Prime Video ऐप या वेबसाइट से Apple TV+ का ऐड-ऑन सब्सक्राइब कर सकते हैं।