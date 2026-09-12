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Newsटेक्नोलॉजीBRICS Summit 2026: मोदी-अनवर इब्राहिम की मुलाकात, व्यापार से रक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा

BRICS Summit 2026: मोदी-अनवर इब्राहिम की मुलाकात, व्यापार से रक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार निवेश रक्षा सुरक्षा सेमीकंडक्टर डिजिटल अर्थव्यवस्था फिनटेक शिक्षा और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की और भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 12, 2026 13:10 IST
ब्रिक्स में मोदी अनवर इब्राहिम की अहम मुलाकात
ब्रिक्स में मोदी अनवर इब्राहिम की अहम मुलाकात

In Short

  • प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की।
  • व्यापार निवेश रक्षा सेमीकंडक्टर फिनटेक और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा हुई।
  • मलेशिया ने कोटा किनाबालू में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना पर सहमति दी।

नई दिल्ली में चल रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह मुलाकात 12 सितंबर को हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत और मलेशिया के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और तकनीक समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की।

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प्रधानमंत्री मोदी ने अनवर इब्राहिम का भारत में स्वागत किया और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदार देश के तौर पर मलेशिया की भागीदारी की सराहना की।

फरवरी की यात्रा के बाद कितना आगे बढ़ा सहयोग

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान लिए गए फैसलों और सहमतियों की प्रगति पर भी चर्चा की।

भारत और मलेशिया के बीच व्यापार और निवेश के अलावा रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी चर्चा की। इसका उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों, छात्रों, कारोबारियों और पर्यटकों के बीच आवाजाही और संबंधों को और मजबूत करना है।

कोटा किनाबालू में खुलेगा भारतीय वाणिज्य दूतावास

बैठक के दौरान एक अहम सहमति भी सामने आई। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने Sabah के Kota Kinabalu में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना के लिए अपनी सहमति दी।

नया वाणिज्य दूतावास शुरू होने से उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ-साथ कारोबार और यात्रा से जुड़े लोगों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

आसियान भारत संबंधों पर भी चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान और भारत के संबंधों को मजबूत करने में मलेशिया की लगातार भूमिका और समर्थन की सराहना की।

बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 12, 2026