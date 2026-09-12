₹1.34 लाख वाला iPhone 17 Pro सिर्फ ₹69,990 में? जानिए कैसे मिलेगी यह डील

Apple ने iPhone 18 Pro सीरीज और अपने पहले फोल्डेबल iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। नए iPhone की कीमत पिछले साल के मॉडल के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में अगर आप कम बजट में Pro iPhone खरीदने की सोच रहे हैं तो iPhone 17 Pro पर मिल रही डील आपके काम आ सकती है। Croma के ऑफर के तहत इसकी असरदार कीमत घटकर ₹69,990 तक आ सकती है।

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₹69,990 में कैसे मिलेगा iPhone 17 Pro?

iPhone 17 Pro के 256GB वेरिएंट को भारत में ₹1,34,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। डील के तहत यह मॉडल ₹1,30,490 में मिल रहा है। यानी सीधे तौर पर ₹4,410 की छूट दी जा रही है।

इसके बाद चुनिंदा बैंक ऑफर के जरिए ₹4,000 की अतिरिक्त बचत की जा सकती है। इससे फोन की असरदार कीमत घटकर ₹1,26,490 रह जाती है।

हालांकि सबसे बड़ी बचत एक्सचेंज ऑफर के जरिए होगी। अगर ग्राहक अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करता है तो उसे उसकी कंडीशन और मॉडल के आधार पर फायदा मिल सकता है। उदाहरण के लिए iPhone 15 Pro एक्सचेंज करने पर ₹44,500 तक की वैल्यू मिलने का दावा है।

इसके ऊपर ₹12,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। सभी योग्य ऑफर्स और अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू मिलने पर iPhone 17 Pro की असरदार कीमत ₹69,990 तक आ सकती है। इसी तरह iPhone 17 Pro Max को भी ऑफर्स के बाद ₹74,990 तक की असरदार कीमत पर खरीदा जा सकता है।

ध्यान रहे कि ₹69,990 कोई सीधी बिक्री कीमत नहीं है। वास्तविक कीमत पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू, उसकी कंडीशन और बैंक ऑफर की पात्रता पर निर्भर करेगी।

क्या iPhone 17 Pro खरीदना फायदे का सौदा है?

iPhone 17 Pro एक साल पुराना मॉडल जरूर है, लेकिन इसके फीचर्स अभी भी दमदार हैं। इसमें A19 Pro चिप के साथ Vapour Cooling Chamber दिया गया है। फोन में तीन 48MP कैमरों वाला सेटअप मिलता है, जिसमें Main, Ultrawide और 4x Telephoto कैमरा शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 18MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

iPhone 18 Pro पर भी ऑफर

अगर आप नया मॉडल ही खरीदना चाहते हैं तो iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर भी एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध है। प्री-ऑर्डर के दौरान ₹12,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है, जो पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू के अतिरिक्त होगा।

भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,64,900 है। इसकी प्री-बुकिंग 12 सितंबर से शुरू हो रही है और बिक्री 18 सितंबर से होगी। ऐसे में जिन ग्राहकों का बजट नई Pro सीरीज तक नहीं पहुंचता, उनके लिए एक्सचेंज और बैंक ऑफर्स के साथ iPhone 17 Pro एक विकल्प बन सकता है।