₹3 लाख का iPhone Duo क्या भारत में होगा हिट? 2 लाख यूनिट तक बिक्री का अनुमान

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo भारत में करीब ₹3 लाख की शुरुआती कीमत के साथ आया है. इतनी ऊंची कीमत के बावजूद अनुमान है कि कंपनी 2027 तक भारत में इसके 1.5 लाख से 2 लाख यूनिट बेच सकती है. हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय ग्राहक फोल्डेबल iPhone के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करेंगे.

advertisement

iPhone Duo की कीमत कितनी है?

Apple India Store पर iPhone Duo का 256GB मॉडल ₹2,99,900 में लिस्ट है. इसके 512GB वेरिएंट की कीमत ₹3,24,900 और 1TB मॉडल की कीमत ₹3,74,900 है. 256GB मॉडल के लिए No Cost EMI करीब ₹48,817 प्रति महीने से शुरू होती है, हालांकि यह ग्राहक की eligibility पर निर्भर करेगी.

इतनी कीमत के कारण iPhone Duo आम स्मार्टफोन खरीदार के बजाय महंगे फोन पसंद करने वाले ग्राहकों को ज्यादा टारगेट करता दिख रहा है.

कौन खरीद सकता है iPhone Duo?

जानकारों के मुताबिक iPhone Duo के शुरुआती खरीदारों में अमीर iPhone यूजर्स, Apple के loyal customers और नई टेक्नोलॉजी जल्दी अपनाने वाले लोग शामिल हो सकते हैं. भारत में करीब 4 करोड़ active iPhone users बताए गए हैं.

अगर Apple 2 लाख Duo बेचता है तो यह उसके मौजूदा active iPhone user base का सिर्फ करीब 0.5% होगा. यानी कंपनी को इस फोन को सफल बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर iPhone यूजर्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी.

फाइनेंसिंग से मिल सकती है मदद

भारत में premium smartphone market तेजी से बढ़ रहा है. 2025 में ₹30,000 से ज्यादा कीमत वाले स्मार्टफोन कुल shipments का 22% रहे. इस सेगमेंट में सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Premium फोन खरीदने में financing भी बड़ी भूमिका निभा रही है. 2025 में mainline retail के जरिए खरीदे गए करीब दो-तिहाई premium smartphones फाइनेंस पर लिए गए. Apple के ग्राहकों की average financing tenure Q2 2026 में 17.2 महीने रही.

इस वजह से iPhone Duo की ₹3 लाख की कीमत एकमुश्त भुगतान के बजाय EMI के जरिए कुछ खरीदारों के लिए आसान हो सकती है.

भारत में बढ़ रहा फोल्डेबल फोन का बाजार

भारत का foldable smartphone market 2025 के करीब 1.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2027 तक 2.2 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इसी दौरान foldable फोन shipments करीब 12 लाख यूनिट तक पहुंच सकती हैं.

अगर Apple 2 लाख iPhone Duo बेचता है तो उसे 2027 के अनुमानित foldable market में करीब 17% हिस्सेदारी मिल सकती है.

IDC के अनुमान के मुताबिक Apple ने 2025 में भारत में करीब 1.4 करोड़ iPhones की shipment की थी. अगर इनमें से सिर्फ 1% ग्राहक भी Duo की तरफ जाते हैं तो करीब 1.4 लाख यूनिट की बिक्री हो सकती है.

advertisement

₹3 लाख की कीमत ही सबसे बड़ा टेस्ट

अनुमानों के मुताबिक Apple भारत में 2027 तक करीब 1.4 लाख से 2 लाख iPhone Duo बेच सकता है. ₹2,99,900 की शुरुआती कीमत के हिसाब से इनकी retail value लगभग ₹4,200 करोड़ से ₹6,000 करोड़ तक हो सकती है.

हालांकि यह केवल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगाया गया अनुमान है, Apple का आधिकारिक revenue guidance नहीं. असली बिक्री storage विकल्प, discount, financing और दूसरे factors पर निर्भर करेगी.

फिलहाल iPhone Duo का सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे स्मार्टफोन से ज्यादा उसकी अपनी कीमत से है. अब देखना होगा कि कितने iPhone यूजर अपने अगले बड़े upgrade के लिए करीब ₹3 लाख खर्च करने को तैयार होते हैं.