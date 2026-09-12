iPhone 18 की ऊंची कीमतों ने बढ़ाई iPhone 17 की मांग, बाजार में स्टॉक की किल्लत

Apple की नई iPhone 18 सीरीज लॉन्च होने के बाद बाजार में iPhone 17 को लेकर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। आम तौर पर नया iPhone आने के बाद पुराना मॉडल सस्ता हो जाता है, लेकिन इस बार iPhone 17 की कीमत और उपलब्धता दोनों को लेकर ग्राहकों में उलझन बढ़ गई है।

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iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लॉन्च के बाद iPhone 17 की आधिकारिक शुरुआती कीमत Apple की वेबसाइट पर ₹82,900 से बढ़कर ₹99,900 हो गई। यानी कीमत में सीधे ₹17,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके साथ ही कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर iPhone 17 का स्टॉक तेजी से खत्म होने लगा।

बाजार में iPhone 17 की किल्लत

दिल्ली-NCR के कई रिटेल स्टोर्स और मोबाइल मार्केट में भी iPhone 17 की उपलब्धता कम होती दिखाई दी। कुछ दुकानों पर ग्राहकों को बताया गया कि फोन फिलहाल स्टॉक में नहीं है, लेकिन नई कीमत पर एडवांस बुकिंग की जा सकती है।

कुछ रिटेल कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि कंपनी ने पुराने स्टॉक को वापस मंगवा लिया है। हालांकि अलग-अलग दुकानों से स्टॉक और कीमत को लेकर अलग-अलग जवाब सामने आए।

एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर iPhone 17 के साथ एक्सटेंडेड वारंटी लेने की बात कही गई, लेकिन स्टोर मैनेजर ने साफ किया कि ऐसी वारंटी अनिवार्य नहीं है।

ब्लैक मार्केटिंग के भी दावे

बाजार में कुछ रिटेलर्स ने दावा किया कि iPhone 17 की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए कुछ बड़े डीलर्स फोन का स्टॉक जमा कर रहे हैं। एक स्टोर मैनेजर के मुताबिक कुछ लोग सामान्य ग्राहक बनकर फोन खरीद रहे हैं और बाद में उसे ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं।

स्थानीय बाजार में कुछ ग्राहकों ने दावा किया कि जिस iPhone 17 की कीमत पहले ₹82,900 थी, वही फोन कुछ जगह कैश में करीब ₹95,000 तक में ऑफर किया जा रहा है। हालांकि ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

iPhone 17 की मांग क्यों बढ़ी

इसकी सबसे बड़ी वजह नई iPhone 18 Pro सीरीज की ऊंची कीमत मानी जा रही है। भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,64,900 और iPhone 18 Pro Max की कीमत ₹1,79,900 रखी गई है।

ऐसे में कई ग्राहक iPhone 17 को तुलनात्मक रूप से किफायती विकल्प मान रहे हैं। इसी कारण लॉन्च के तुरंत बाद पुराने मॉडल की मांग बढ़ने की बात सामने आ रही है।

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Apple के मुताबिक iPhone 18 Pro और Pro Max की प्री-बुकिंग 12 सितंबर से शुरू होगी, जबकि बिक्री 18 सितंबर से शुरू की जाएगी। कंपनी ने अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo भी लॉन्च किया है, जिसकी भारत में शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है।