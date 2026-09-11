Gift या Will: बच्चों को संपत्ति देने का कौन सा तरीका बेहतर? जानिए टैक्स और कानूनी फर्क

माता-पिता अगर अपनी प्रॉपर्टी और निवेश बच्चों को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आमतौर पर उनके पास दो प्रमुख विकल्प होते हैं जीवनकाल में Gift के जरिए संपत्ति देना या Will के माध्यम से मृत्यु के बाद संपत्ति ट्रांसफर करना। दोनों तरीके वैध हैं, लेकिन कौन सा विकल्प बेहतर होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है।

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इनमें संपत्ति पर नियंत्रण, टैक्स, स्टांप ड्यूटी, भविष्य में विवाद की आशंका और बच्चों का भारत या विदेश में रहना अहम फैक्टर हैं।

Gift और Will में क्या है बड़ा फर्क?

Khaitan & Co की Partner Bijal Ajinkya के मुताबिक, Gift और Will दोनों ही succession planning के प्रभावी तरीके हैं। अगर माता-पिता जीवनकाल में ही संपत्ति बच्चों को Gift कर देते हैं, तो उसका मालिकाना हक तुरंत बच्चों के पास चला जाता है।

इसके उलट Will के जरिए संपत्ति का ट्रांसफर माता-पिता के निधन के बाद होता है। यानी व्यक्ति अपने जीवनकाल में संपत्ति पर पूरा नियंत्रण बनाए रख सकता है।

Gift पर टैक्स और स्टांप ड्यूटी

भारत में रहने वाले माता-पिता अगर अपने करीबी रिश्तेदारों, जैसे बच्चों को संपत्ति या निवेश Gift करते हैं, तो आमतौर पर उस Gift पर Income Tax नहीं लगता। हालांकि, अचल संपत्ति यानी जमीन या मकान के मामले में Stamp Duty लागू हो सकती है।

कुछ राज्यों में करीबी रिश्तेदारों को residential या agricultural property Gift करने पर रियायती Stamp Duty मिलती है।

वहीं, Will के जरिए मिलने वाली संपत्ति पर आमतौर पर Income Tax या Stamp Duty नहीं लगती। हालांकि, संपत्ति मिलने के बाद उससे होने वाली आय पर बच्चों को टैक्स देना पड़ सकता है।

प्रॉपर्टी Gift करने के लिए Gift Deed जरूरी

अगर अचल संपत्ति Gift की जा रही है, तो इसके लिए Gift Deed बनाना जरूरी होता है। इसे संबंधित राज्य के नियमों के मुताबिक Stamp और Register भी कराना होता है।

Movable Assets यानी शेयर, निवेश या दूसरी चल संपत्तियों को ट्रांसफर करने के नियम अलग हो सकते हैं।

Gift करने के बाद खत्म हो सकता है नियंत्रण

Lifetime Gift का सबसे बड़ा असर ownership पर पड़ता है। एक बार संपत्ति Gift कर दी गई तो कानूनी मालिक बच्चे बन जाते हैं। इसके बाद माता-पिता का उस संपत्ति पर पहले जैसा नियंत्रण नहीं रहता।

अगर माता-पिता भविष्य में भी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो Conditional Gift का विकल्प देखा जा सकता है। इसमें Gift Deed में कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं।

विदेश में रहने वाले बच्चों के लिए अलग नियम

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अगर बच्चे विदेश में रहते हैं, तो मामला थोड़ा जटिल हो सकता है। Resident और Non-Resident के बीच संपत्ति ट्रांसफर पर भारत के Foreign Exchange Regulations लागू हो सकते हैं।

Will के जरिए भारतीय निवासी अपनी संपत्ति को Resident या Non-Resident दोनों को दे सकता है। इसके साथ बच्चे जिस देश में रहते हैं, वहां के टैक्स नियमों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

Private Trust भी बन सकता है विकल्प

जिन परिवारों को लंबे समय तक संपत्ति पर नियंत्रण और Asset Protection चाहिए, वे Private Trust का विकल्प भी चुन सकते हैं।

Private Trust के जरिए संपत्ति को बच्चों के लिए रखा जा सकता है और यह तय किया जा सकता है कि उन्हें कब और कितनी संपत्ति मिलेगी। Trust matrimonial disputes, creditor claims और दूसरे जोखिमों से भी कुछ हद तक सुरक्षा दे सकता है।

आखिर Gift बेहतर या Will?

इसका कोई एक जवाब नहीं है। अगर माता-पिता तुरंत ownership ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो Gift उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर वे जीवनभर संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं, तो Will ज्यादा उपयुक्त हो सकती है।