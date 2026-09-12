iPhone 18 Pro आते ही Apple ने बंद किए iPhone 17 Pro और Pro Max, कीमतों में भी बड़ा बदलाव

Apple ने अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च करने के बाद पुराने iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को अपने ऑनलाइन स्टोर से हटा दिया है। कंपनी हर साल नई Pro सीरीज आने के बाद पिछली पीढ़ी के Pro मॉडल की बिक्री बंद कर देती है। इस बार भी Apple ने यही रणनीति अपनाई है। अब कंपनी के प्रीमियम स्मार्टफोन लाइनअप में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max शामिल हैं।

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सितंबर 2025 में आए थे iPhone 17 Pro मॉडल

iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। दोनों फोन में Apple का A19 Pro चिप दिया गया था। इसके अलावा इनमें तीन रियर कैमरे दिए गए थे और तीनों में 48 मेगापिक्सल सेंसर का इस्तेमाल किया गया था।

इनका 48 मेगापिक्सल Telephoto कैमरा 4x Optical Zoom और 8x तक Optical-quality Zoom सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इनमें 18 मेगापिक्सल का Centre Stage कैमरा दिया गया था।

iPhone 17 Pro सीरीज में Apple ने डिजाइन में भी बड़ा बदलाव किया था। iPhone 16 Pro सीरीज में इस्तेमाल किए गए Titanium Frame की जगह कंपनी ने Aluminium Unibody Design अपनाया था। फोन की गर्मी को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए Apple के डिजाइन वाला Vapour Chamber भी दिया गया था। iPhone 17 Pro में 6.3 इंच और Pro Max में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है।

iPhone 18 Pro के लिए ज्यादा खर्च

नई iPhone 18 Pro सीरीज की कीमत भी बढ़ गई है। अमेरिका में iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,099 डॉलर थी, जबकि iPhone 17 Pro Max को 1,199 डॉलर में लॉन्च किया गया था।

इसके मुकाबले iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,199 डॉलर और iPhone 18 Pro Max की 1,299 डॉलर रखी गई है। यानी दोनों नए Pro मॉडल अपने पिछले मॉडल के मुकाबले 100 डॉलर महंगे हो गए हैं।

भारतीय ग्राहकों के लिए iPhone 18 Pro Max की कीमत में बड़ा अंतर देखने को मिला है। भारत में iPhone 17 Pro Max को 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। वहीं, iPhone 18 Pro Max के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है। यानी नए Pro Max के लिए ग्राहकों को 30,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

Foldable iPhone भी लाइनअप में शामिल

Apple ने इस बार अपने प्रीमियम पोर्टफोलियो को और बड़ा करते हुए अपना पहला Foldable iPhone, iPhone Duo भी पेश किया है। इसके 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत अमेरिका में 1,999 डॉलर रखी गई है। भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है। इस तरह नई लॉन्चिंग के बाद Apple का प्रीमियम iPhone लाइनअप पूरी तरह बदल गया है।