Creta में अब पीछे बैठने वालों के लिए खास इंतजाम, Hyundai ने लॉन्च किया नया Lounge Edition ₹19.21 लाख से कीमत शुरू

अब तक Hyundai Creta को उसके लुक, फीचर्स और ड्राइविंग अनुभव के लिए जाना जाता था, लेकिन अब कंपनी ने इसका ध्यान पीछे बैठने वाले यात्रियों की सुविधा पर भी बढ़ा दिया है। Hyundai ने Creta, Alcazar और Creta Electric के नए Lounge Edition लॉन्च किए हैं। इनका सबसे बड़ा आकर्षण पीछे बैठने वालों के लिए दिया गया बड़ा मनोरंजन स्क्रीन है।

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नई Creta Lounge Edition की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹19.21 लाख है। इसमें 11.6 इंच का रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके जरिए पीछे बैठा यात्री OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख सकता है, गेम खेल सकता है, फोन की स्क्रीन मिरर कर सकता है और अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकता है।

पीछे बैठने वालों के लिए खास तैयारी

इस खास एडिशन में केवल स्क्रीन ही नहीं, बल्कि अंदरूनी हिस्से को भी ज्यादा आरामदायक बनाने की कोशिश की गई है। इसमें खास सीट कवर, सिल्वर रंग की सजावट, सफेद एम्बिएंट लाइट और पीछे के हेडरेस्ट पर Lounge की ब्रांडिंग दी गई है।

बाहर से भी इसे सामान्य Creta से अलग दिखाने के लिए नया Golden Bronze रंग, काले स्किड प्लेट, रूफ रेल, ORVM और 18 इंच के मैट ब्लैक अलॉय व्हील दिए गए हैं।

Creta Lounge Edition को King वैरिएंट पर तैयार किया गया है। यह 1.5 लीटर पेट्रोल iVT और 1.5 लीटर डीजल ऑटोमैटिक इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है। इसकी कीमत ₹19.21 लाख से ₹20.46 लाख के बीच है।

Alcazar में सबसे बड़ा बदलाव

Alcazar Lounge Edition में सबसे दिलचस्प बदलाव सीटिंग को लेकर किया गया है। जहां सामान्य Alcazar को 6 या 7 सीटों के साथ जाना जाता है, वहीं इस खास एडिशन को 5 सीटों के साथ पेश किया गया है।

इससे साफ है कि कंपनी ने ज्यादा लोगों को बैठाने की जगह आराम और पीछे की सीट पर ज्यादा जगह देने पर जोर दिया है। इसमें भी 11.6 इंच की मनोरंजन स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, खास सीट डिजाइन और एम्बिएंट लाइट मिलती हैं।

Alcazar Lounge Edition केवल 1.5 लीटर डीजल ऑटोमैटिक इंजन के साथ मिलेगा। इसकी शुरुआती कीमत ₹21.81 लाख है।

Creta Electric को भी मिला Lounge रूप

Creta Electric Lounge Edition की शुरुआती कीमत ₹24.34 लाख है। इसमें पीछे की सीट के मनोरंजन स्क्रीन के अलावा डैशकैम, पीछे बैठने वालों के लिए वायरलेस चार्जर और खास इंटीरियर दिए गए हैं।

बाहर से इसमें Golden Bronze रंग, काले डिज़ाइन एलिमेंट और 17 इंच के ब्लैक एयरो अलॉय व्हील मिलते हैं। इसकी कीमत ₹25.22 लाख तक जाती है।

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Hyundai ने इस बार केवल नया रंग या कुछ सजावटी बदलाव नहीं किए हैं। कंपनी उन ग्राहकों को भी निशाना बना रही है, जो गाड़ी खुद चलाने से ज्यादा पीछे बैठकर आराम, मनोरंजन और सुविधा चाहते हैं। यही वजह है कि नई Creta Lounge Edition की सबसे बड़ी कहानी इंजन से ज्यादा उसकी पिछली सीट पर दिखाई देती है।