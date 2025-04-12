अब केबल की झंझट नहीं! Power Shutter Home देगा वायरलेस और वायर्ड चार्जिंग एक साथ

Portronics ने अपना नया और स्मार्ट चार्जिंग डिवाइस लॉन्च किया है – Power Shutter Home। यह एक 3-in-1 Charging Station है, जो एक साथ तीन गैजेट्स को चार्ज कर सकता है। अगर आप बार-बार केबल ढूंढने और चार्जिंग की झंझट से परेशान हैं, तो यह डिवाइस आपके लिए बहुत काम का है।

advertisement

तीन पावर बैंक, बड़ी बैटरी

इस डिवाइस में 10,000mAh के तीन पावर बैंक मिलते हैं। यानी आपका फोन, ईयरबड्स या कोई और डिवाइस दिनभर चार्ज रहेगा। इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यह छोटा और हल्का है।

फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग भी

Power Shutter Home में 22.5W Fast Charging मिलती है, जिससे आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। साथ ही इसमें 15W Wireless Charging Pad भी है। यानी फोन को बस रखिए और बिना तार के चार्जिंग शुरू हो जाएगी।

स्मार्ट स्क्रीन और ऑटो सेविंग मोड

इसमें एक LED Display है, जो आपको बैटरी की जानकारी दिखाता है। जब यह डिवाइस इस्तेमाल में नहीं होता, तो Auto Hibernation Mode एक्टिव हो जाता है और बिजली की सेविंग करता है।

इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक साथ तीन गैजेट – एक वायरलेस, एक वायर्ड और एक डॉक्स पर – चार्ज कर सकते हैं। इससे जगह भी बचेगी और बार-बार चार्जिंग की टेंशन भी नहीं होगी।

कीमत और कहां मिलेगा?

Portronics Power Shutter Home की शुरुआती कीमत ₹5,299 है। इसमें 1 साल की वारंटी भी मिलेगी। आप इसे Portronics.com, Amazon, Flipkart या किसी भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से खरीद सकते हैं।

