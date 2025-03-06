मार्केट में आया Portronics का Nadya-LED Speaker, कम कीमत में दमदार साउंड और मैग्नेटिक डिजाइन

अगर आप पोर्टेबल स्पीकर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें शानदार साउंड क्वालिटी के साथ मैग्नेटिक ग्रिप जैसी टेक्नोलॉजी भी हो तो Portronics Nadya काफी अच्छा ऑपशन हो सकता है। यह स्पीकर न सिर्फ शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है, बल्कि यह हर जगह आसानी से फिट हो जाता है।

Portronics Nadya मैग्नेटिक ग्रिप

इस ब्लूटूथ स्पीकर में बिल्ट-इन मैग्नेटिक रिंग दी गई है, जिससे यह किसी भी मेटल सरफेस पर टिक जाता है। आप इसे फ्रिज, अलमीरा, कार डैशबोर्ड या बाइक के फ्यूल टैंक पर आसानी से अटैच कर सकते हैं।

अगर आपके पास MagSafe-सपोर्टेड स्मार्टफोन है, तो इसे फोन के पीछे लगाकर किकस्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं। वहीं, जिनके पास MagSafe-सपोर्टेड फोन नहीं है, उनके लिए पैकेज में एक मेटल रिंग दी गई है, जिसे फोन कवर पर लगाकर स्पीकर को अटैच किया जा सकता है।

Portronics Nadya स्पीकर फीचर (Portronics Nadya-LED Speaker Feature)

यह पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर भले ही छोटा हो, लेकिन 40mm डायनामिक ड्राइवर की मदद से यह शानदार साउंड आउटपुट देता है। इसकी 6-वाट की पावर आपको क्रिस्टल-क्लियर साउंड और दमदार बेस देती है।

स्पीकर में RGB लाइट्स दी गई हैं, जो म्यूजिक की धुन के साथ ट्यूनिंग करती हैं और माहौल को और भी मजेदार बना देती हैं।



ब्लूटूथ 5.3 के जरिए यह किसी भी डिवाइस से फास्ट कनेक्ट होता है। इससे आप बिना किसी लैग के म्यूजिक इन्जॉय कर सकते हैं।



इसे आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और अन्य ब्लूटूथ-सपोर्टेड डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं।



स्पीकर में इन-बिल्ट बैटरी के साथ यह लगभग 4 घंटे का बैकअप देती है। इसे Type-C USB पोर्ट से चार्ज किया जा सकता है।



इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिज़ाइन इसे आसानी से कैरी फ्रेंडली बनाता है।



Portronics Nadya स्पीकर की कीमत (Portronics Nadya Speaker Price)

Portronics Nadya ब्लूटूथ स्पीकर की शुरुआती कीमत ₹1,049 रखी गई है। इसे आप Portronics की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, Flipkart और अन्य ऑनलाइन व ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं। साथ ही, इसमें 12 महीने की वारंटी भी दी जा रही है।

अगर आप किसी टेक लवर को गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, तो Portronics Nadya ब्लूटूथ स्पीकर काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।