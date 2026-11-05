POCO F8 Pro में आने वाला है Xiaomi HyperOS 4 अपडेट! नए डिजाइन से लेकर AI तक मिलेंगे कई खास फीचर्स

अगर आप POCO F8 Pro स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Xiaomi अपने नए HyperOS 4 सॉफ्टवेयर अपडेट को दुनियाभर में जारी करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने POCO F8 Pro को अपडेट पाने वाले स्मार्टफोन की पहली लिस्ट में शामिल किया है। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, इस फोन के लिए नवंबर 2026 की शुरुआत से अपडेट जारी होना शुरू हो सकता है।

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इस अपडेट के साथ यूजर्स को फोन में नया डिजाइन, बेहतर परफॉर्मेंस, AI से जुड़े कई फीचर्स और प्राइवेसी के नए विकल्प मिलेंगे।

कब मिलेगा POCO F8 Pro को अपडेट?

Xiaomi ने POCO F8 Pro के लिए HyperOS 4 अपडेट जारी करने की प्रक्रिया नवंबर 2026 की शुरुआत से शुरू करने की योजना बनाई है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कोई पक्की तारीख नहीं बताई है।

कंपनी के मुताबिक, अपडेट मिलने का समय अलग-अलग देशों, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, डिवाइस मॉडल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रगति पर निर्भर करेगा। ऐसे में सभी यूजर्स को एक साथ अपडेट मिलना जरूरी नहीं है।

फोन का डिजाइन बदलेगा, मिलेंगे नए फीचर्स

HyperOS 4 में Xiaomi ने Soft Light Glass नाम का नया डिजाइन पेश किया है। इसमें फोन की स्क्रीन पर ट्रांसपेरेंसी, लाइटिंग इफेक्ट्स, टेक्सचर और विजुअल डेप्थ में बदलाव देखने को मिलेंगे।

इसके अलावा लॉक स्क्रीन पर अलग-अलग स्टाइल की घड़ियां लगाने का विकल्प मिलेगा। नोटिफिकेशन को एक के ऊपर एक दिखाने की सुविधा भी दी गई है।

यूजर्स होम स्क्रीन पर फोल्डर का साइज बदल सकेंगे और सपोर्टेड डिवाइस में कई विजेट्स को एक साथ रख सकेंगे।

Image Credit: ITG

पहले से तेज चलेगा स्मार्टफोन?

Xiaomi का दावा है कि HyperOS 4 से फोन की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगी। इसमें AI की मदद से मेमोरी मैनेजमेंट और ऐप्स को जल्दी खोलने की तकनीक शामिल की गई है।

कंपनी की इंटरनल लैब टेस्टिंग के मुताबिक, Xiaomi 17 Ultra पर नौ घंटे इस्तेमाल के बाद 30 ऐप्स खोलने में HyperOS 3 के साथ 40.3 सेकंड लगे थे। वहीं HyperOS 4 में यह समय घटकर 36.8 सेकंड रह गया।

कंपनी ने कैमरा जल्दी खुलने, फोटो तेजी से क्लिक होने और वीडियो देखने या स्क्रीन स्क्रॉल करने के दौरान फ्रेम ड्रॉप कम होने का भी दावा किया है।

AI से लेकर प्राइवेसी तक क्या बदलेगा?

HyperOS 4 में AI Voice Notes फीचर दिया गया है, जो नोट्स से जरूरी काम पहचान सकता है और माइंड मैप बना सकता है।

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AI Speech Recognition की मदद से मीटिंग का सारांश तैयार किया जा सकेगा। इसके अलावा AI Answers, Conversation Translation, AI Gallery Search और AI Creativity Assistant जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

प्राइवेसी के लिए कंपनी ने कुछ एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड स्थितियों में पोस्ट-क्वांटम एन्क्रिप्शन, सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, ऑन-डिवाइस प्राइवेसी स्टोरेज और कॉन्फिडेंशियल क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी हैं।

हालांकि, Xiaomi ने साफ किया है कि सभी फीचर्स हर स्मार्टफोन पर उपलब्ध नहीं होंगे। इनकी उपलब्धता डिवाइस, देश और भाषा के हिसाब से अलग हो सकती है।