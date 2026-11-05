दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का कहर! कई इलाकों में AQI 400 पार, पराली के धुएं ने बढ़ाई टेंशन

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। गुरुवार, 5 नवंबर की सुबह राजधानी में धुंध की मोटी चादर छाई रही। सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 367 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' कैटेगरी में आता है। वहीं, जहांगीरपुरी और IIT दिल्ली समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है।

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दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 377 दर्ज किया गया था, जबकि मंगलवार को यह 350 था।

बुधवार को दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 22 पर हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' कैटेगरी में रही। IIT दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI 458 दर्ज हुआ। इसके बाद जहांगीरपुरी और पंजाबी बाग में 448 और मुंडका में 439 रहा।

CPCB के मुताबिक, AQI 301 से 400 के बीच होने पर हवा 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच होने पर 'गंभीर' मानी जाती है।

नोएडा और गुरुग्राम में भी बढ़ा प्रदूषण

दिल्ली के साथ NCR के शहरों में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। बुधवार सुबह नोएडा का AQI 330 और गुरुग्राम का 322 दर्ज किया गया। वहीं, गाजियाबाद में AQI 257 रहा।

नोएडा के सेक्टर-62 में AQI 425, पंचगांव में 391 और बहादुरगढ़ में 365 दर्ज किया गया।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पराली जलाने से बढ़ी दिल्ली की परेशानी

डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 20.2% रही, जबकि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का योगदान 15.5% था।

सैटेलाइट आंकड़ों के अनुसार, 4 नवंबर को छह राज्यों में पराली जलाने की 467 घटनाएं सामने आईं। इनमें पंजाब में 151 और हरियाणा में 10 घटनाएं दर्ज हुईं।

15 सितंबर से 4 नवंबर के बीच सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पराली जलाने की कुल 4,800 घटनाएं दर्ज की गईं।

अगले दो दिनों में और बिगड़ सकती है हवा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 नवंबर को दिल्ली की हवा 'बेहद खराब' बनी रह सकती है, जबकि 6 और 7 नवंबर को AQI 'गंभीर' कैटेगरी में पहुंच सकता है।

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक आसमान साफ रहने और सुबह हल्की धुंध की संभावना जताई है।

प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारी वाले लोगों को बाहर ज्यादा मेहनत वाले काम करने से बचने की सलाह देते हैं। बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनना और ज्यादा स्मॉग होने पर खिड़कियां बंद रखना भी मददगार हो सकता है।