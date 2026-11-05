517KM रेंज वाली MG की इलेक्ट्रिक SUV हुई महंगी, कंपनी ने ₹75,800 बढ़ाए दाम, देखें नई प्राइस लिस्ट

MG Motor India ने अपनी Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक SUV की कीमत 75,800 रुपये तक बढ़ाई है, जबकि प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) मॉडल के दाम में 800 रुपये का इजाफा हुआ है। कीमतों में बदलाव के बाद Hector Tomahawk EV की एक्स-शोरूम कीमत 20.24 लाख रुपये से 24.24 लाख रुपये के बीच हो गई है। वहीं, PHEV मॉडल की कीमत 25.69 लाख रुपये से 27.79 लाख रुपये के बीच है। आइए जानते हैं किस वेरिएंट की कीमत कितनी बढ़ी है।

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MG Hector Tomahawk EV की नई कीमतें

MG Hector Tomahawk EV तीन वेरिएंट Excite, Exclusive और Essence में आती है। इसमें वेरिएंट के हिसाब से 5 और 7 सीटों का विकल्प मिलता है। कंपनी ने इसके सभी चार कॉन्फिगरेशन की कीमतों में 75,800 रुपये की बढ़ोतरी की है।

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत बढ़ोतरी Excite 7-Seater ₹19,49,000 ₹20,24,800 ₹75,800 Exclusive 7-Seater ₹21,99,000 ₹22,74,800 ₹75,800 Essence 5-Seater ₹22,99,000 ₹23,74,800 ₹75,800 Essence 7-Seater ₹23,49,000 ₹24,24,800 ₹75,800

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

MG Hector Tomahawk EV की बैटरी और रेंज

Hector Tomahawk EV कंपनी के ADAPT प्लेटफॉर्म पर बनी पहली कार है। इसमें 69.2kWh की LFP बैटरी दी गई है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 204bhp की पावर और 310Nm का टॉर्क देती है।

कंपनी के मुताबिक, यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर 517 किलोमीटर तक चल सकती है। यह सिर्फ 8.2 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है।

इसमें 90kW DC फास्ट चार्जिंग मिलती है, जिससे बैटरी लगभग 35 मिनट में 30 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है। वहीं, 7.4kW AC चार्जर से 10 से 100 प्रतिशत चार्जिंग में करीब 12.5 घंटे लगते हैं।

MG Hector Tomahawk PHEV की नई कीमतें

MG Hector Tomahawk PHEV दो वेरिएंट Exclusive और Essence में आती है। दोनों में 7 सीटें मिलती हैं। कंपनी ने इनकी कीमतों में 800 रुपये की बढ़ोतरी की है।

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत बढ़ोतरी Exclusive ₹25,69,000 ₹25,69,800 ₹800 Essence ₹27,79,000 ₹27,79,800 ₹800

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

MG Hector Tomahawk PHEV की बैटरी और रेंज

Hector Tomahawk PHEV में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5kWh की बैटरी मिलती है। पेट्रोल इंजन 102bhp और इलेक्ट्रिक मोटर 201bhp की पावर देती है।

कंपनी का दावा है कि यह SUV सिर्फ बैटरी पर 115 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है। वहीं, फुल बैटरी और 52 लीटर के फुल पेट्रोल टैंक के साथ इसकी कुल रेंज 1,100 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है।

इसमें Pure EV, Series Hybrid और Regeneration समेत छह ड्राइविंग मोड मिलते हैं। 25kW DC फास्ट चार्जर से बैटरी 30 से 80 प्रतिशत तक करीब 35 मिनट में चार्ज हो सकती है। वहीं, 3.3kW AC चार्जर से 10 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में लगभग 7.5 घंटे लगते हैं।