गुजरात से मिला ₹1,628 करोड़ का ऑर्डर; ₹5400 करोड़ पहुंचा इस कंपनी की ऑर्डर बुक- स्टॉक में तेजी

इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कंपनी, राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड (Rajesh Power Services Limited) ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। दोपहर 12:10 बजे तक कंपनी का शेयर 0.75% या 6.15 रुपये की तेजी के साथ 828.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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कंपनी ने बताया कि उसे दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL) से 1,628.74 करोड़ रुपये का टर्नकी ऑर्डर मिला है। इस नए ऑर्डर के मिलने के बाद कंपनी का कुल ऑर्डर बुक बढ़कर करीब 5,400 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पहले कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 4,000 करोड़ रुपये थी। यानी नए ऑर्डर के बाद कंपनी की ऑर्डर बुक में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है।

कंपनी के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट 24 महीने में पूरा किया जाना है। इसके तहत गुजरात में DGVCL की SI स्कीम के अंतर्गत कई जगहों पर बिजली की मौजूदा ओवरहेड लाइनों को अंडरग्राउंड केबल सिस्टम में बदला जाएगा।

वित्तीय प्रदर्शन भी मजबूत

कंपनी का हालिया वित्तीय प्रदर्शन भी मजबूत रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 (H1 FY27) के दौरान कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी के मुताबिक, इस दौरान उसकी मुनाफा कमाने की स्थिति अच्छी रही और कारोबार से कैश जेनरेशन में भी सुधार हुआ है। हालांकि, इस जानकारी में कंपनी ने रेवेन्यू, मुनाफे और कैश फ्लो की सटीक रकम नहीं बताई है।

आगे क्या है कंपनी का प्लान?

कंपनी का कहना है कि बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए देश में नए कारोबारी अवसर मिल रहे हैं। लगातार बड़े ऑर्डर मिलने और ऑर्डर बुक बढ़ने से कंपनी अपने कारोबार के विस्तार के नए चरण में पहुंच रही है।

कंपनी के बारे में

राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड (Rajesh Power Services Limited) बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करने वाली एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कंपनी है। कंपनी बिजली से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू से लेकर पूरा होने तक तैयार करने की सेवाएं देती है। इसके काम में GIS और AIS सबस्टेशन बनाना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बिजली केबल बिछाना, बिजली ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार करना शामिल है। इसके अलावा कंपनी बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन और रखरखाव की सर्विस भी देती है।