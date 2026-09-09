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Newsटेक्नोलॉजीPaytm का नया दांव! पेमेंट्स के बाद अब इस नए बिजनेस में उतरेगी कंपनी

Paytm का नया दांव! पेमेंट्स के बाद अब इस नए बिजनेस में उतरेगी कंपनी

Paytm अब सिर्फ डिजिटल पेमेंट कंपनी तक सीमित नहीं रहना चाहता। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए AI एजेंट्स की नई सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रही है। Paytm Intelligence के जरिए बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान देने की योजना है।

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BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Sep 9, 2026 17:05 IST
AI Generated Image

In Short

  • Paytm अब पेमेंट से आगे बढ़कर AI एजेंट्स की नई सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
  • Paytm Intelligence (Pi) के जरिए बैंक, इंश्योरेंस और वित्तीय संस्थानों को AI आधारित समाधान दिए जाएंगे।
  • कंपनी का AI मॉडल फ्रॉड पहचानने, क्रेडिट जांच और कस्टमर सर्विस जैसे कामों में मदद करेगा।

भारत की डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm अब अपने कारोबार को एक नए क्षेत्र में ले जाने की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स बेचने की योजना बना रही है। इसके जरिए Paytm पेमेंट से आगे बढ़कर AI आधारित सेवाओं के बाजार में उतरना चाहती है।

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Paytm Intelligence नाम से शुरू होगी नई सर्विस

रिपोर्ट के मुताबिक, Paytm अपनी नई AI सर्विस को Paytm Intelligence या Pi नाम से पेश करेगी। यह सर्विस कंपनियों को ऐसे AI एजेंट्स उपलब्ध कराएगी, जो कम मानवीय निगरानी के साथ कई तरह के काम संभाल सकेंगे।

Pi के जरिए सेल्स, कस्टमर सर्विस और ऑपरेशंस जैसे कामों के लिए AI एजेंट्स तैनात किए जा सकेंगे। शुरुआत में कंपनी इसका लक्ष्य भारत और UAE के बैंक, छोटे लेंडर्स, इंश्योरेंस कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को बनाएगी।

पेमेंट से आगे बढ़ने की तैयारी

Paytm की पहचान अब तक डिजिटल पेमेंट, लोन और निवेश जैसी सेवाओं के लिए रही है। लेकिन पेमेंट सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी नए कमाई के रास्ते तलाश रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, रेगुलेटरी चुनौतियों से बाहर निकलने के बाद Paytm ने दोबारा रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है और कंपनी मुनाफे में भी लौट चुकी है। अब AI के जरिए कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

दो साल से तैयार हो रहा AI मॉडल

Paytm का Pi प्लेटफॉर्म एक फाइनेंशियल सर्विस AI मॉडल पर आधारित है, जिसे कंपनी करीब दो साल से तैयार कर रही है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

यह मॉडल बड़े पैमाने पर मौजूद वित्तीय डेटा और ग्राहकों के व्यवहार से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके जरिए फ्रॉड की पहचान, क्रेडिट योग्यता और क्लेम की विश्वसनीयता का अनुमान लगाने जैसी क्षमताएं विकसित की गई हैं।

AI एजेंट्स करेंगे कई काम

Paytm के AI एजेंट्स ग्राहकों की जरूरतों को समझने, बिजनेस कैंपेन चलाने, नए ग्राहकों को जोड़ने और मौजूदा ग्राहकों को दूसरी सेवाएं देने में मदद कर सकते हैं।

कंपनी का मानना है कि पेमेंट कंपनियों के लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन पर निर्भर रहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ज्यादा मार्जिन वाले टेक्नोलॉजी आधारित कारोबार की ओर बढ़ना जरूरी है।

AI पर बढ़ा रहा निवेश

Paytm ने AI आधारित प्रोडक्ट्स और मर्चेंट नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आने वाले समय में करीब 4,000 लोगों की भर्ती करने की योजना भी बनाई है।

2010 में विजय शेखर शर्मा ने Paytm की शुरुआत की थी। कंपनी ने मोबाइल रिचार्ज से शुरुआत की थी और बाद में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाई। अब Paytm AI के जरिए अपने कारोबार को एक नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी कर रही है।

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Edited By:
Manita
Published On:
Sep 9, 2026