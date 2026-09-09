BRICS Summit के लिए दिल्ली एयरपोर्ट तैयार, T3 की क्षमता बढ़ी; विदेशी मेहमानों के लिए होंगे खास इंतजाम

नई दिल्ली में होने वाले BRICS Leaders' Summit को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL (Delhi International Airport Limited) ने बुधवार को बताया कि समिट के दौरान बढ़ने वाली अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या को संभालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

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इन तैयारियों के तहत दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 की क्षमता बढ़ाई गई है, ताकि यात्रियों की आवाजाही को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि समिट के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

Image Credit: ITG

BRICS प्रतिनिधियों के लिए अलग इमिग्रेशन काउंटर

BRICS Summit में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर अलग इमिग्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे। इससे विदेशी मेहमानों के आगमन और इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

एक सूत्र के मुताबिक, समिट के दौरान बढ़ने वाली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स की संख्या को देखते हुए विमानों की लैंडिंग और पार्किंग के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारियां की गई हैं।

12 और 13 सितंबर को होगा BRICS Summit

गौरतलब है कि 18वां BRICS Leaders' Summit नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में BRICS देशों के नेता हिस्सा लेंगे।

समिट के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधियों और अधिकारियों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा और संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL की ओर से किए गए इन इंतजामों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालना और BRICS Summit के दौरान एयरपोर्ट संचालन को बेहतर बनाए रखना है।