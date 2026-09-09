टूरिज्म कंपनी लेकर आई नया क्रूज प्लान, मुंबई से अक्टूबर में शुरू होगा सफर; शेयर में हलचल

टूर और ट्रैवल सेक्टर की कंपनी, Waterways Leisure Tourism Ltd ने आज निवेशकों को लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से कंपनी का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। दोपहर 2:10 बजे तक स्टॉक बीएसई और एनएसई पर 1.77% या 1.89 रुपये टूटकर 104.83 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि Cordelia Sky एक नया क्रूज हॉलिडे एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है। Cordelia Cruises का यह नया जहाज अक्टूबर 2026 से मुंबई से अपनी यात्रा शुरू करेगा। यहां यात्रियों को स्पोर्ट्स, वेलनेस, खाना, मनोरंजन और आराम से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी।

कंपनी ने बताया कि Cordelia Sky की लंबाई 258 मीटर और वजन 77,104 ग्रॉस टन है। इसमें एक साथ 2,004 यात्री सफर कर सकते हैं। जहाज पर कुल 1,002 स्टेटरूम हैं। इसके अलावा यहां 10 डाइनिंग वेन्यू, 930 सीटों वाला Marquee Theatre, दो स्विमिंग पूल, पांच हॉट टब और 30,000 वर्ग फुट से ज्यादा का खुला डेक स्पेस है। यात्रियों के लिए 11 बार और लाउंज, फिटनेस सेंटर, स्पा और बच्चों व किशोरों के लिए अलग-अलग सुविधाएं भी मौजूद हैं।

एक्सचेंज फाइलिंग में मिली जानकारी के मुताबिक खाने और मनोरंजन पर भी खास ध्यान दिया गया है। जहाज के अलग-अलग डाइनिंग वेन्यू में क्षेत्रीय भारतीय खाना, इंटरनेशनल डिशेज, बुफे और पूलसाइड डाइनिंग का विकल्प मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन भी कई वेन्यू पर उपलब्ध होगा। वहीं, बार और लाउंज में कॉकटेल, बातचीत, म्यूजिक, समुद्र के शानदार नजारे और देर रात तक मनोरंजन के विकल्प मिलेंगे।

रहने के लिए Cordelia Sky में 1,002 स्टेटरूम हैं, जिनमें 245 Mini Suites शामिल हैं। इसके अलावा 429 Interior और 313 Ocean View स्टेटरूम हैं। जहाज पर 11 Penthouse Suites और 4 Chairman’s Suites भी मौजूद हैं। Mini Suites में ज्यादा जगह और निजी बालकनी मिलेगी। वहीं, सबसे लग्जरी Chairman’s Suites में अलग लिविंग, डाइनिंग और बेडरूम एरिया, निजी बालकनी के साथ हॉट टब और अलग बटलर व कंसीयर्ज सर्विस जैसी सुविधाएं होंगी।

मुंबई से यात्रियों को अलग-अलग अवधि की क्रूज यात्राओं का विकल्प मिलेगा। इनमें 2 रात की वीकेंड क्रूज, 3 रात की गोवा वीकेंड क्रूज, 4 रात की लक्षद्वीप क्रूज और 5 रात की गोवा-लक्षद्वीप क्रूज शामिल हैं।

इसके अलावा Cordelia Sky चेन्नई से 7 रात की साउथईस्ट एशिया क्रूज यात्रा भी करेगा। इस यात्रा में फुकेत, लैंगकावी, कुआलालंपुर और सिंगापुर जैसे डेस्टिनेशन शामिल होंगे। सिंगापुर से चेन्नई के लिए भी इसी तरह की यात्रा उपलब्ध होगी।

Cordelia Sky 23 अक्टूबर 2026 से मुंबई से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगा। यह भारत में जहाज के नए सीजन की शुरुआत होगी और Cordelia Cruises के फ्लीट विस्तार का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। छोटे वीकेंड ब्रेक से लेकर लक्षद्वीप और साउथईस्ट एशिया की लंबी यात्राओं तक, यह जहाज भारतीय यात्रियों को समुद्र के रास्ते छुट्टियां मनाने के ज्यादा ऑप्शन देगा।