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Newsपर्सनल फाइनेंसबिजली का बिल देखते ही न करें पेमेंट, पहले चेक करें मीटर रीडिंग से लेकर ये जरूरी जानकारी

बिजली का बिल देखते ही न करें पेमेंट, पहले चेक करें मीटर रीडिंग से लेकर ये जरूरी जानकारी

बिजली का बिल भरने से पहले सिर्फ फाइनल अमाउंट देखना काफी नहीं है। मीटर रीडिंग, बिजली की खपत, कनेक्शन कैटेगरी, स्वीकृत लोड, पुराना बकाया और ड्यू डेट जैसी जानकारी जरूर जांचें। अगर ऑनलाइन और घर पर मिले बिल की रकम अलग है, तो भुगतान से पहले इसकी वजह जान लें।

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Manita
Manita
UPDATED: Sep 9, 2026 14:20 IST

In Short

  • बिजली बिल जमा करने से पहले मीटर रीडिंग, खपत और कनेक्शन की जानकारी जरूर जांचें, ताकि गलती का पता चल सके।
  • बिल में दर्ज मीटर स्टेटस, स्वीकृत लोड, कनेक्शन कैटेगरी और पुराने बकाया की जानकारी चेक करना जरूरी है।
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल की रकम में अंतर दिखे तो भुगतान से पहले बिजली विभाग से इसकी जानकारी लें।

हर महीने बिजली का बिल आते ही ज्यादातर लोग सिर्फ उसमें लिखी रकम देखते हैं और भुगतान कर देते हैं। लेकिन बिल जमा करने से पहले कुछ जरूरी जानकारियों को चेक करना बेहद जरूरी है। मीटर रीडिंग, बिजली की खपत, कनेक्शन का लोड, मीटर की स्थिति, पुराना बकाया और भुगतान की आखिरी तारीख जैसी चीजों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका बिल सही बना है या नहीं।

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बिल में सबसे पहले देखें ये जानकारी

बिजली बिल में सबसे ऊपर बिजली वितरण कंपनी से जुड़ी जानकारी होती है। इसमें बिल आईडी और अकाउंट आईडी दी होती है। बिल आईडी हर बार बदल सकती है, जबकि अकाउंट नंबर आमतौर पर वही रहता है।

इसके अलावा बिल जारी होने की तारीख, बिलिंग महीना और साल की जानकारी भी दी होती है। बिल में मीटर की स्थिति भी लिखी होती है, जिससे पता चलता है कि बिल सामान्य मीटर रीडिंग के आधार पर बनाया गया है या नहीं।

कनेक्शन कैटेगरी और लोड जरूर जांचें

बिजली बिल में आपके कनेक्शन का स्वीकृत लोड दर्ज होता है। इसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपके कनेक्शन पर कितना लोड मंजूर है।

इसके साथ ही बिल में कनेक्शन की कैटेगरी भी दी होती है। घरेलू कनेक्शन के लिए डोमेस्टिक कैटेगरी होती है, जबकि दुकानों और अन्य व्यावसायिक कनेक्शन के लिए अलग कैटेगरी होती है। अलग-अलग कैटेगरी में बिजली की दरें अलग हो सकती हैं।

मीटर रीडिंग से मिलाएं बिल

बिजली बिल चेक करते समय मीटर की स्थिति और रीडिंग पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। बिल में पिछली और वर्तमान मीटर रीडिंग दी होती है। दोनों के अंतर से पता चलता है कि महीने में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है।

आप अपने घर के मीटर पर दिखाई दे रही रीडिंग को बिल में दर्ज रीडिंग से मिला सकते हैं। अगर दोनों में ज्यादा अंतर दिखाई देता है तो बिजली विभाग से शिकायत करना बेहतर है।

गलत रीडिंग से बढ़ सकता है बिल

कई बार मीटर रीडिंग में गलती होने की वजह से बिजली का बिल ज्यादा या कम आ सकता है। इसलिए सिर्फ बिल की रकम देखकर भुगतान न करें।

कुछ मामलों में घर पर मिले बिल और ऑनलाइन दिखने वाली राशि में अंतर भी दिखाई देता है। ऐसा अलग-अलग चार्ज, पुराने बकाया या ACD (Advance Consumption Deposit) जैसे शुल्क के कारण हो सकता है।

ड्यू डेट और बकाया भी देखें

बिजली बिल में भुगतान की आखिरी तारीख यानी ड्यू डेट भी दी होती है। समय पर बिल जमा नहीं करने पर नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क या सरचार्ज लग सकता है।

Image Credit : Aaj Tak

इसके अलावा यह भी जांच लें कि पुराने बिल का कोई बकाया तो नहीं है और इस महीने कितनी राशि जमा करनी है।

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ऐसे करें बिजली बिल की जांच

बिल भरने से पहले अकाउंट नंबर, कनेक्शन कैटेगरी, स्वीकृत लोड, मीटर स्टेटस, पिछली और वर्तमान रीडिंग, बिजली की खपत, बकाया राशि और भुगतान की आखिरी तारीख जरूर चेक करें।

अगर ऑनलाइन बिल और घर पर मिले बिल में कोई अंतर दिखे या किसी जानकारी में गलती नजर आए तो भुगतान करने से पहले बिजली विभाग से इसकी जानकारी लेना बेहतर होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Manita
Published On:
Sep 9, 2026