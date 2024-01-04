Google Map के साथ Partnership, Ather 450X में मिलेगा ट्रैफिक का रियल टाइम व्यू

Ather Energy ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X के लिए एक ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट जारी किया है। इससे स्कूटर के नेविगेशन सिस्टम में नए फीचर्स मिलेंगे। नए OTA अपडेट को लेकर एथर एनर्जी का कहना है कि उसने 450X के डिजिटल कंसोल पर लाइव ट्रैफिक इंडीकेटर्स को नया रूप दिया है, जो राइडर को उनके डेस्टीनेशन के बीच रास्ते में ट्रैफिक का रियल टाइम व्यू बताएगा। अब यह ट्रैफिक कंडीशन के बारे में पहले से अधिक सटीक और अपडेट जानकारी देगा। इसके अलावा, अब गूगल मैप्स पर मौजूद दोपहिया वाहनों के लिए स्पेसफिक रूट की जानकारी 450X के डैशबोर्ड पर सीधे मिलेगी। कंपनी ने दावा किया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में ये पहला फीचर है। इसके साथ ही 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर राइडर्स को नेविगेशन और रूट की जानकारी देने वाला दुनिया का पहला स्कूटर है। कंपनी का यह भी कहना है कि OTA अपडेट से GPS में भी सुधार हुआ है। इससे लगातार नेविगेशन के लिए बेहतर और अधिक स्टेबल कनेक्शन मिलेगा। नए OTA अपडेट के साथ एथर 450X के डैशबोर्ड पर गूगल मैप बेस्ड नेविगेशन सिस्टम में सुधार हुआ है। कंपनी ने नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए गूगल मैप्स के साथ पार्टनरशिप की है। यह OTA अपडेट मौजूदा 450X कस्टमर्स के लिए फ्री है, जिसे इस महीने के अंत तक अलग-अलग फेज में जारी किया जाएगा। एथर एनर्जी के पोर्टफोलियो में दो इलेक्ट्रिक स्कूटर 450S और 450X हैं और कंपनी जल्द ही एक नया ई-स्कूटर 450 एपेक्स लॉन्च करने वाली है। 450X की बात करें तो ये दो वैरिएंट में आता है। इसके छोटे वैरिएंट में 2.9 kWh की बैटरी पैक मिलती है, जिसमें 111 km की रेंज मिलती है। वहीं बड़ा वैरिएंट 3.7 kWh की बैटरी पैक के साथ आता है, जिसे फुल चार्ज करने पर 150 km की रेंज मिलती है।

कंपनी के लाइन अप में शामिल इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत अब 1.30 लाख रुपए से शुरू होती है। ई-स्कूटर में मिलने वाली बैटरी को घर पर 6 घंटे 36 मिनट में 0-80% तक चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा EV में कोस्टिंग रीगन फीचर मिलता है। यह रिजनरेटिव ब्रैकिंग सिस्टम तरह काम करता है। जब स्कूटर ढलान या प्लेन सरफेस पर बिना एक्सीलरेशन के मूव करता है तो यह सिस्टम बिना ब्रैक लगाए गाड़ी को धीमा कर देता है और एनर्जी को वापस बैटरी में पहुंचाता है। ब्रांड का दावा है कि इससे 7% तक की बेहतर रेंज मिलेगी। एथर एनर्जी का दावा है कि मार्केट में अवेलेबल ट्रैडीशनल 125CC की पेट्रोल स्कूटर की तुलना में एथर 450S बेहतर परफॉरमेंस और बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस प्रोवाइड करता है। 450X में दी गई इलेक्ट्रिक मोटर 8.58 bhp की पावर और 26 nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। 450X के दोनों वैरिएंट 3.3 सेकेंड में 40 kmph की स्पीड हासिल कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 90 kmph है। स्कूटर में चार राइड मोड- ईको, राइड, स्पोर्ट और वॉर्प मिलते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में एथर 450X वाले फीचर्स मिलते हैं। 450X में हिल होल्ड असिस्ट, पार्क असिस्ट, GPS नेविगेशन, राइड मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और लाइव ट्रैकिंग जैसी कई एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। 450X कॉस्मिक ब्लैक, ट्रू रेड, लूनर ग्रे, सॉल्ट ग्रीन, स्पेस ग्रे और स्टिल वाइट कलर में अवेलेबल है।