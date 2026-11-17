स्मार्टफोन कंपनी Oppo ने चीन में अपनी नई Reno 17 सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में Oppo Reno 17 और Reno 17 Pro शामिल हैं। कंपनी ने नए स्मार्टफोन्स में बड़ी बैटरी, दमदार कैमरा और नए कलर ऑप्शन दिए हैं। खास बात यह है कि स्टैंडर्ड Reno 17 में 8,000mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Pro मॉडल में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। हालांकि, Reno 17 Pro के कई फीचर्स पुराने Reno 16 Pro जैसे ही हैं।

advertisement

Oppo Reno 17 Pro में क्या है खास?

Oppo Reno 17 Pro में 6.32 इंच का फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1,216 x 2,640 पिक्सल है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है।

फोन में MediaTek Dimensity 8550 Super प्रोसेसर मिलता है। इसे 8GB और 12GB रैम ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जबकि स्टोरेज 512GB तक जाती है।

दिलचस्प बात यह है कि डिस्प्ले, प्रोसेसर और फोन के आकार समेत कई स्पेसिफिकेशंस अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध Reno 16 Pro जैसे ही हैं।

200MP कैमरा और बड़ी बैटरी

फोटोग्राफी के लिए Reno 17 Pro में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

हालांकि, बैटरी के मामले में कंपनी ने बदलाव किया है। Reno 17 Pro में 7,250mAh की बैटरी मिलती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय Reno 16 Pro में 6,700mAh की बैटरी दी गई थी।

Oppo Reno 17 में मिलेगी 8000mAh बैटरी

स्टैंडर्ड Oppo Reno 17 में कंपनी ने 6.56 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले दिया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए इसके पीछे तीन 50MP कैमरे दिए गए हैं।

इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बैटरी है। दोनों स्मार्टफोन 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं।

सॉफ्टवेयर और दूसरे फीचर्स

Oppo Reno 17 और Reno 17 Pro दोनों Android 17 पर आधारित ColorOS 17 पर चलते हैं। इन स्मार्टफोन्स में IP69K प्रोटेक्शन भी मिलता है। कंपनी ने दोनों फोन के लिए छह साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा किया है।

नए फोन कई कलर ऑप्शन में पेश किए गए हैं, जिनमें Encounter Cat एडिशन भी शामिल है।

Oppo Reno 17 सीरीज की कीमत कितनी है?

चीन में Oppo Reno 17 के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 3,599 युआन रखी गई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 51,000 रुपये होती है।

advertisement

वहीं, Oppo Reno 17 Pro के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की शुरुआती कीमत 4,199 युआन है, यानी करीब 59,000 रुपये।

दोनों स्मार्टफोन्स की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और चीन में इनकी बिक्री 20 नवंबर से शुरू होने वाली है।

भारत में कब लॉन्च होंगे नए Oppo फोन?

फिलहाल Oppo ने Reno 17 और Reno 17 Pro की भारत में लॉन्च डेट या कीमत की घोषणा नहीं की है। ऐसे में भारतीय ग्राहकों को इन स्मार्टफोन्स की उपलब्धता और कीमत के बारे में कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

कुल मिलाकर नई Reno 17 सीरीज में बड़ी बैटरी और कैमरा फीचर्स पर जोर दिया गया है। हालांकि, Pro मॉडल खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए यह देखना जरूरी होगा कि पुराने मॉडल के मुकाबले उन्हें वास्तव में कितने नए फीचर्स मिल रहे हैं।