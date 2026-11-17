देश के एयरपोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आने वाले समय में एयरपोर्ट टर्मिनलों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की संख्या कम हो सकती है, जबकि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के कर्मचारियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। हालांकि, एयरपोर्ट की संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्था और हथियारों से जुड़ी जिम्मेदारियां CISF के पास ही रहेंगी।

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एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इनका मकसद सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करना और यात्रियों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ने से रोकना है।

एयरपोर्ट पर क्या बदलेगा?

नए नियमों के तहत CISF की तैनाती कुछ ड्यूटी पॉइंट्स पर सीमित की जाएगी। जिन कामों के लिए हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की जरूरत नहीं है, उन्हें धीरे-धीरे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को सौंपा जाएगा।

हालांकि, हथियारबंद सुरक्षा, एयरपोर्ट की बाहरी सुरक्षा, मोबाइल पेट्रोलिंग, निगरानी, खुफिया जानकारी और क्विक रिस्पॉन्स टीम जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां CISF के पास ही रहेंगी।

क्या यात्रियों को मिलेगी राहत?

सरकार एयरपोर्ट सुरक्षा पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करना चाहती है, ताकि पैसेंजर सर्विस फीस (PSF) बढ़ाने की जरूरत न पड़े।

इसी फीस से CISF की तैनाती का खर्च पूरा किया जाता है। हवाई किराए पहले से ऊंचे होने और एयरलाइंस पर ईंधन खर्च का दबाव होने के बीच सरकार यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती।

हालांकि, नए नियमों से हवाई टिकट सस्ते होने की कोई घोषणा नहीं की गई है।

कितने एयरपोर्ट्स पर तैनात है CISF?

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश के 119 एयरपोर्ट्स में से 74 पर CISF और 45 पर राज्य पुलिस सुरक्षा संभालती है।

नए नियमों में एयरपोर्ट्स को यात्रियों की संख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

छोटे एयरपोर्ट: हर महीने एक लाख से कम यात्री या सप्ताह में पांच दिन तक रोजाना अधिकतम चार उड़ानें।

मध्यम एयरपोर्ट: हर महीने एक लाख से 10 लाख यात्री।

बड़े एयरपोर्ट: हर महीने 10 लाख से ज्यादा यात्री।

CISF जवानों की संख्या कितनी घटेगी?

सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कर्मचारियों की जरूरत का आकलन करने के लिए सर्वे किया जाएगा। इसमें यात्रियों की संख्या, उड़ानों और टर्मिनल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, कुछ एयरपोर्ट्स पर CISF की जरूरत करीब 10% या उससे ज्यादा कम हो सकती है। हालांकि, अंतिम आंकड़े सर्वे के बाद ही स्पष्ट होंगे।

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इसके बाद प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय की समीक्षा और गृह मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

प्राइवेट गार्ड्स की ट्रेनिंग कौन करेगा?

प्राइवेट सिक्योरिटी कर्मचारियों को एयरपोर्ट पर तैनाती के बाद CISF की निगरानी में काम करना होगा।

उनकी ट्रेनिंग और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी CISF संभालेगी। नए सुरक्षा नियमों को 27 अक्टूबर के BCAS आदेश के जरिए संबंधित पक्षों के साथ साझा किया गया था।

सरकार का उद्देश्य सुरक्षा से समझौता किए बिना कर्मचारियों की तैनाती और खर्च को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है।