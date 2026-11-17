भारत में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में विमानों की कमी महसूस की जा रही है। इसी बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत 1,000 और यात्री विमान खरीदने के लिए तैयार है। देश की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार विमान बनाने वाली बड़ी कंपनियों से जल्द डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रही है।

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1,200 विमानों का ऑर्डर, फिर भी क्यों पड़ रही कमी?

मिस्र के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीयूष गोयल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत पहले ही 1,200 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर दे चुका है। इसके बावजूद देश को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 2,000 से अधिक विमानों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि भारत 1,000 और विमानों का ऑर्डर देने के लिए तैयार है। सरकार स्थापित विमान निर्माता कंपनियों से डिलीवरी में तेजी लाने का आग्रह कर रही है।

हालांकि, अतिरिक्त 1,000 विमानों का नया ऑर्डर दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। मंत्री ने फिलहाल इन्हें खरीदने की तैयारी और जरूरत का जिक्र किया है।

भारत से मिस्र के लिए उड़ानें बढ़ेंगी?

पीयूष गोयल ने भारत और मिस्र के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारतीय एयरलाइंस को नए विमान मिलेंगे, मिस्र के लिए ज्यादा उड़ानें शुरू करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

फिलहाल मिस्र की एयरलाइन EgyptAir दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें संचालित करती है।

गोयल का मिस्र दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

IndiGo और Air India ने दिए बड़े ऑर्डर

भारत दुनिया के तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में शामिल है। घरेलू एयरलाइंस IndiGo और Air India ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए Airbus और Boeing जैसी कंपनियों को बड़ी संख्या में विमानों के ऑर्डर दिए हैं।

हालांकि, विमान निर्माण और डिलीवरी में लगने वाले समय के कारण एयरलाइंस को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नए विमानों का इंतजार करना पड़ रहा है।

सरकार चाहती है कि विमान निर्माता कंपनियां आपूर्ति तेज करें, ताकि देश में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग पूरी की जा सके।

भारत में विमान निर्माण को भी मिल रहा बढ़ावा

भारत सिर्फ नए विमान खरीदने पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि घरेलू विमान निर्माण उद्योग को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहा है।

Airbus की भारत में दो फाइनल असेंबली लाइनें हैं। इनमें एक सैन्य परिवहन विमानों और दूसरी हेलीकॉप्टरों के लिए हैं। इसके अलावा Boeing और Airbus मिलकर हर साल भारत से करीब 2 अरब डॉलर के कलपुर्जे और सेवाएं खरीदते हैं।

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ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी Embraer ने भी Adani Group के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इसके तहत भारत में क्षेत्रीय विमानों की मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

हवाई यात्रियों के लिए क्या मायने हैं?

अगर भारतीय एयरलाइंस को समय पर नए विमान मिलते हैं, तो वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर उड़ानों की संख्या बढ़ा सकती हैं। इससे हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होने और यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलने की संभावना है।

हालांकि, विमानों की आपूर्ति बढ़ने से हवाई किराए तुरंत कम होंगे, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। टिकट की कीमतें ईंधन लागत, यात्रियों की मांग और एयरलाइंस की परिचालन लागत जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं।