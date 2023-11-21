OpenAI Coup: 700 में से 500 से अधिक कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी, पूरा लेटर पढ़िए

OpenAI के बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ने और Microsoft में शामिल होने का इरादा जताया है। OpenAI के कर्मचारियों ने ओपनएआई बोर्ड को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन को बहाल नहीं किया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे। हालाँकि, बोर्ड ने पहले ही एक नया सीईओ नियुक्त कर दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि उसके अपने निर्णय को बदलने की संभावना नहीं है। पत्र के अनुसार, कर्मचारियों ने बोर्ड पर उनके काम और कंपनी के मिशन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। Microsoft ने पूर्व OpenAI कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए एक विशेष उन्नत AI अनुसंधान टीम बनाई है। ऑल्टमैन को इसकी लीडरशिप देने की पेशकश की है। यह माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक असामान्य कदम है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑल्टमैन की नियुक्ति ओपनएआई के सीईओ के रूप में उन्हें बहाल करने में ओपनएआई के बोर्ड के साथ बातचीत विफल होने के तुरंत बाद हुई। इसके बजाय, ट्विच के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक एम्मेट शियर को अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया गया है।

advertisement

Also Read: Deepfake पर केंद्र सरकार सख्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बुलाई बैठक

OpenAI कर्मचारियों द्वारा बोर्ड को लिखा गया पूरा पत्र यहां पढ़ें:

OpenAl के निदेशक मंडल को,

OpenAl दुनिया की अग्रणी Al कंपनी है। हम, OpenAl के कर्मचारियों ने सर्वोत्तम मॉडल विकसित किए हैं और इस क्षेत्र को नई सीमाओं तक पहुंचाया है। अल सुरक्षा और शासन पर हमारा काम वैश्विक मानदंडों को आकार देता है। हमारे द्वारा बनाए गए उत्पाद दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अब तक, जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं और उसे महत्व देते हैं, वह कभी भी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं रही है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से आपने सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त किया और ग्रेग ब्रॉकमैन को बोर्ड से हटा दिया, उसने यह सारा काम खतरे में डाल दिया है और हमारे मिशन और कंपनी को कमजोर कर दिया है। आपके आचरण से यह स्पष्ट हो गया है कि आपके पास OpenAl की देखरेख करने की योग्यता नहीं है। जब हम सभी को अप्रत्याशित रूप से आपके निर्णय के बारे में पता चला, तो OpenAl की नेतृत्व टीम ने कंपनी को स्थिर करने के लिए तेजी से काम किया। उन्होंने आपकी चिंताओं को ध्यान से सुना और हर आधार पर आपका सहयोग करने का प्रयास किया। आपके आरोपों के लिए विशिष्ट तथ्यों के कई अनुरोधों के बावजूद, आपने कभी कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। उन्हें यह भी एहसास होने लगा कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और बुरे विश्वास के साथ बातचीत कर रहे हैं।

नेतृत्व टीम ने सुझाव दिया कि हमारे मिशन, कंपनी, हितधारकों, कर्मचारियों और जनता को सबसे अच्छी सेवा देने वाला सबसे स्थिर मार्ग यह होगा कि आप इस्तीफा दें और एक योग्य बोर्ड स्थापित करें जो कंपनी को स्थिरता में आगे ले जा सके। पारस्परिक रूप से सहमत परिणाम प्राप्त करने के लिए नेतृत्व ने चौबीसों घंटे आपके साथ काम किया। फिर भी, अपने प्रारंभिक निर्णय के दो दिनों के भीतर, आपने कंपनी के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध अंतरिम सीईओ मीरा मुराती को फिर से बदल दिया। आपने नेतृत्व टीम को यह भी सूचित किया कि कंपनी को नष्ट करने की अनुमति देना "मिशन के अनुरूप होगा।"

आपके कार्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि आप OpenAl की देखरेख करने में असमर्थ हैं। हम ऐसे लोगों के लिए या उनके साथ काम करने में असमर्थ हैं जिनमें हमारे मिशन और कर्मचारियों के लिए योग्यता, विवेक और देखभाल की कमी है। हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, OpenAl से इस्तीफा देने और सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन द्वारा संचालित नई घोषित Microsoft सहायक कंपनी में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हमें आश्वासन दिया है कि यदि हम इसमें शामिल होना चुनते हैं तो इस नई सहायक कंपनी में सभी ओपनएएल कर्मचारियों के लिए पद उपलब्ध हैं। हम यह कदम तुरंत उठाएंगे, जब तक कि सभी मौजूदा बोर्ड सदस्य इस्तीफा नहीं दे देते, और बोर्ड ब्रेट टेलर और विल हर्ड जैसे दो नए प्रमुख स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं करता, और सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन को बहाल नहीं करता।

advertisement

पत्र पर इल्या सुतस्केवर सहित 12 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, जो उस बोर्ड का हिस्सा थे जिसने ऑल्टमैन को निकाल दिया था। पूरी सूची नीचे देखें

1. मीरा मुराती

2. ब्रैड लाइटकैप

3. जेसन क्वोन

4. वोज्शिएक ज़रेम्बा

5. एलेक रेडफोर्ड

6. अन्ना मकन्जू

7. बॉब मैकग्रे

8. श्रीनिवास नारायणन

9. चे चांग

10. लिलियन वेंग

11. मार्क चेन

12. इल्या सुतस्केवर