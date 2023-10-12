scorecardresearch
OnePlus Launch: बाज़ार में आ रहा है 1 लाख रूपये की कीमत वाला फोल्डेबल फोन

मेन डिस्प्ले में कोई कैमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार, वनप्लस ओपन में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,800mAh की बैटरी होगी। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कंपनी भारत में इस फोल्डेबल की कीमत 1.10 लाख रुपए से लेकर 1.20 लाख रुपए रख सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 12, 2023 12:42 IST
OnePlus जल्द ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में अपना पहली Foldable Phone लॉन्च करेगा

OnePlus जल्द ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में अपना पहली Foldable Phone लॉन्च करेगा। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फोल्डेबल स्मार्टफोन को टीज करते हुए इसे वनप्लस का नेक्स्ट चैप्टर बताया है। वनप्लस ने फोन की कई फोटो के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में एक कागज को फोल्डेबल फोन की तरह खुलते और बंद होते हुए दिखाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन को 'OnePlus Open' के नाम से पेश किया जाएगा। कंपनी ने अभी तक फोन के किसी भी स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है।

Also Read: Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल: Samsung Galaxy Z Flip4 मिल रही है बड़ी छूट

हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन के बारे में कई जानकारियां सामने आ गईं हैं। फ़ोन का डिस्प्ले वनप्लस ओपन में 120 Hz रिफ्रेश रेट वाले दो एमोलेड डिस्प्ले होंगे। इसमें मेन डिस्प्ले 7.8 इंच और कवर डिस्प्ले 6.3 इंच का हो सकता है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन में आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 13 बेस्ड लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल में 48MP + 48MP + 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। हालांकि, मेन डिस्प्ले में कोई कैमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार, वनप्लस ओपन में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,800mAh की बैटरी होगी। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कंपनी भारत में इस फोल्डेबल की कीमत 1.10 लाख रुपए से लेकर 1.20 लाख रुपए रख सकती है। यह सैमसंग गैलेक्सी ZFold5 से सस्ता फोन होगा, जो अभी ₹1.54 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में मिल रही है।

 

