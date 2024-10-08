scorecardresearch
OnePlus Diwali Sale 2024: बड़े डिस्काउंट के साथ वनप्लस 12 हुआ सस्ता!

इस दिवाली के इस खास मौके पर, OnePlus ने अपने प्रोडक्ट्स पर बंपर छूट की घोषणा की है। जिसमें OnePlus 12 स्मार्टफोन खरीदने पर आपको OnePlus Buds Pro 2 मुफ्त में मिलेंगे। साथ ही अगर आप त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन, टैबलेट या ईयरबड्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह शानदार मौका है। जानिए ऑफर्स...

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2024 16:19 IST

OnePlus Diwali Sale के ऑफर्स

फेस्टिव सीजन में अन्य कंपनियों के साथ-साथ OnePlus ने भी अपने प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स पेश किए हैं। यहां देखें कुछ प्रमुख ऑफर्स:

OnePlus 12: इस स्मार्टफोन की कीमत ₹55,999 है। इसके साथ आपको OnePlus Buds Pro 3 मुफ्त मिलेंगे। इसके अलावा, कंपनी ₹2,000 का स्पेशल कूपन और ₹7,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दे रही है।

OnePlus Nord 4: इसकी कीमत ₹25,999 से शुरू होती है, जिसमें ₹2,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट शामिल है।

OnePlus Nord CE4: खरीदने पर फ्री Nord Buds 2 मिलेंगे। इसकी कीमत में ₹2,000 का डिस्काउंट और ₹1,500 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी है।

OnePlus Nord CE4 Lite: इसकी शुरुआती कीमत ₹16,999 है। इसके साथ Bullet Wireless Z2 ईयरबड्स मुफ्त मिलेंगे।

OnePlus Pad 2: इस टैबलेट पर ₹7,000 तक की छूट है, और आप इसे सिर्फ ₹40,999 में खरीद सकते हैं।

OnePlus Buds: Nord Buds 3 Pro की कीमत ₹2,799 और Nord Buds 3 की कीमत ₹2,299 है। डिस्काउंट के बाद, OnePlus Buds Pro 3 की कीमत ₹10,999 है।

OnePlus Watch 2: इस स्मार्टवॉच पर ₹8,000 की छूट दी जा रही है। दिवाली सेल में यह आपको ₹19,999 में मिलेगी।

खरीदारी का सही समय

दिवाली के दौरान खरीदारी का यह एक बेहतरीन मौका है। OnePlus के शानदार ऑफर्स के साथ, आप स्मार्टफोन, टैबलेट और ईयरबड्स पर अच्छी बचत कर सकते हैं। तो देर किस बात की? OnePlus Diwali Sale में अपनी पसंदीदा डील्स चेक करें और इस त्योहारी सीजन का पूरा फायदा उठाएं!

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 8, 2024