OnePlus 13T से होगा गेम बदल,छोटा पैकेट में मिलेगा शानदार परफॉर्मेंस

OnePlus जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 13T लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन 24 अप्रैल को सबसे पहले चीन में लॉन्च होगा। यह OnePlus 13 सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन होगा। इससे पहले कंपनी OnePlus 13 और OnePlus 13R को मार्केट में उतार चुकी है। नया फोन खासतौर पर उन लोगों के लिए होगा जो कॉम्पैक्ट और पॉवरफुल डिवाइस चाहते हैं।

छोटा पैकेट में बड़ा धमाका

OnePlus 13T एक कॉम्पैक्ट साइज वाला स्मार्टफोन होगा, जिसे एक हाथ से भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि इसका साइज छोटा होगा, लेकिन इसमें फीचर्स से कोई समझौता नहीं किया गया है। कंपनी ने इसका टीजर पोस्टर भी जारी कर दिया है जिसमें इसके डिजाइन की झलक दिखती है।

फोन में फ्लैट फ्रेम दिया गया है। दाईं तरफ वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलेंगे। नीचे की ओर USB-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और सिम स्लॉट होगा। पीछे की तरफ स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है।

मिलेगा डुअल 50MP कैमरा सेटअप

OnePlus 13T में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कैमरे 50MP के होंगे। सेकेंडरी कैमरा टेलीफोटो लेंस हो सकता है जो ज़ूमिंग में मदद करेगा। कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन OnePlus के बाकी मॉडल्स से थोड़ा अलग और खास है।

यह स्मार्टफोन Morning Mint Grey, Heart Beating Pink, Cloud Ink Black के कलर में आएगा।

जानिए क्या मिलेंगे पावरफुल फीचर्स

OnePlus 13T में होगी 6.32 इंच की फ्लैट स्क्रीन, जो देखने में शानदार और इस्तेमाल में आसान होगी। इसमें एक खास Quick Key दी जाएगी जिसे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं।

इसमें होगी दमदार 6000mAh की बैटरी, जो लंबे समय तक चलेगी। साथ ही मिलेगा 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में चार्ज हो जाएगा।

फोन में हो सकता है Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, जो इसे स्मूद और फास्ट परफॉर्मेंस देगा। इसमें 16GB RAM और 512GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलेगा।

भारत में कब आएगा? (OnePlus 13T Launch Date in India)

फिलहाल कंपनी ने भारत और ग्लोबल लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि चीन में लॉन्च के बाद जल्द ही इसे बाकी देशों में भी पेश किया जाएगा।