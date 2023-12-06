OnePlus 12 5G स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च,क्या है खासियत,पढ़िए पूरी खबर

वनप्लस ने 5 दिसंबर को प्रीमियम सेगमेंट में नए OnePlus 12 स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। डिवाइस टाइम डिजाइन के साथ लगभग वनप्लस 11 जैसा नजर आ रहा है। नए फोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन3 प्रोसेसर के साथ पुराने मोबाइल के मुकाबले कई दमदार अपडेट किए गए हैं। यह फोन अगले महीने यानी जनवरी में इंडिया में लॉन्च होगा। हम यहां आपको इसके सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत की डिटेल बता रहे हैं। कंपनी ने वनप्लस 12 को चार स्टोरेज वैरिएंट के साथ बाजार में उतारा है। इसके बैस वैरिएंट 12जीबी रैम + 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज की कीमत 50,636 रुपए है, जो टॉप वैरिएंट 24जीबी रैम और 1टीबी स्टोरेज में 68,303 रुपए तक जाती है। वनप्लस 12 के बैक पैनल को अपडेट करते हुए फोर्थ जनरेशन का हैसलब्लैड सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल सेटअप दिया गया है। ये पहले से बड़ा और थोड़ा उभरा हुआ है। डिवाइस लीव ब्लैक, ग्रीन, और इवागुरो कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। डिस्प्ले पंच होल कटआउट डिजाइन के साथ आता है। फोन के राइट में पावर बटन और अलर्ट स्लाइडर दिया गया है।

इसके साथ दूसरी तरफ गेमिंग एंटिना हैं। फोन के नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, माइक और USB-C पोर्ट हैं। फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करे तो वनप्लस 12 5G स्मार्टफोन में 6.82 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, 120Hz रिफ्रेश रेट पर काम करता है। इसमें 2K रिजॉल्यूशन, 4500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस और 2,160Hz PWM डिमिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। डिवाइस में परफॉर्मेंस के लिए अब तक का फास्टेस्ट और हाल ही में मार्केट में आया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट लगाया गया है। यह पावरफुल 3.3 GHz की हाई क्लॉक स्पीड पर काम करता है। डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड ColorOS 14 इंटरफेस पर काम करता है। मोबाइल 4 स्टोरेज वैरियंट के साथ आता है। इसमें सबसे बड़ा टॉप मॉडल 24GB तक रेम +1TB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वनप्लस 12 में ब्रांड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप की पेशकश की है, जिसमें OIS के साथ 50MP का Sony LYT-808 प्राइमरी कैमरा, 48MP Sony IMX581 अल्ट्रावाइड लेंस और 3x पेरिस्कोप जूम लेंस के साथ 64MP ओमनीविजन OV64B सेंसर दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का सेंसर मिलता है। पावर बैकअप के लिए डिवाइस 100W की फास्ट चार्जिंग और 50W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,400mAh की बैटरी से लैस है। मोबाइल में डुअल सिम 5G, 4G LTE, WI-FI, ब्लूटूथ V5.3, हाई-रेज ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, NFC, GPS, USB-C पोर्ट, इन-डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर, IP65 रेटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे।