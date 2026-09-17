China 2030 तक बना सकता है Advanced Chipmaking Machines? Nvidia CEO Jensen Huang ने दिया बड़ा बयान

Nvidia CEO Jensen Huang ने कहा है कि चीन अगले कुछ वर्षों में एडवांस्ड चिप बनाने वाली मशीनें विकसित कर सकता है। उनके मुताबिक, चीन की हाई-वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और तेज टेक्नोलॉजी प्रगति उसे इस दिशा में आगे बढ़ा सकती है।

Huang ने The All-In Podcast में कहा कि चीन 2030 तक इस तकनीक में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा, “2030 बहुत दूर नहीं है। चीन हाई-वॉल्यूम प्रोडक्शन में काफी मजबूत है। उनके लिए यह सिर्फ समय की बात है।”

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ASML जैसी मशीनों की कमी बड़ी चुनौती

एडवांस्ड सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सबसे जरूरी तकनीकों में से एक लिथोग्राफी मशीन है। इन मशीनों की मदद से सिलिकॉन वेफर पर बेहद छोटे सर्किट पैटर्न बनाए जाते हैं, जो आधुनिक चिप्स के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं।

फिलहाल चीन के पास ASML जैसी अत्याधुनिक लिथोग्राफी मशीनें नहीं हैं। यही वजह है कि चीन सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर निर्माण में अभी पीछे है।

SMEE की भूमिका अहम

चीन की घरेलू लिथोग्राफी मशीन निर्माता कंपनी Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) इस क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी फिलहाल 193-nm ArF dry scanner जैसी मशीनों का उत्पादन करती है, जिनसे करीब 90 nm क्लास के चिप बनाए जा सकते हैं।

हालांकि, यह तकनीक आज के सबसे एडवांस्ड चिप निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों से पीछे है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि SMEE ने ज्यादा एडवांस्ड ArF immersion scanner विकसित किया है, जो 28nm चिप बनाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसकी सार्वजनिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

चिप रेस में चीन की बढ़ती तैयारी

चीन सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। Nvidia CEO ने चीन की तकनीकी प्रगति की गति की तारीफ करते हुए कहा कि देश की AI इंडस्ट्री अमेरिका की अग्रणी लैब्स के काफी करीब है।

हालांकि, एडवांस्ड लिथोग्राफी मशीन विकसित करना और उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए तैयार करना अभी भी चीन के लिए बड़ी चुनौती है। सिर्फ तकनीक विकसित करना ही नहीं, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा।

चिप निर्माण की वैश्विक दौड़ में चीन की प्रगति पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि एडवांस्ड सेमीकंडक्टर तकनीक AI, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।