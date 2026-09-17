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Newsशेयर बाज़ारनिफ्टी में सुस्ती के बीच इन शेयरों पर नजर! SBI Securities के सनी अग्रवाल ने बताए टॉप पिक्स

निफ्टी में सुस्ती के बीच इन शेयरों पर नजर! SBI Securities के सनी अग्रवाल ने बताए टॉप पिक्स

निफ्टी में फिलहाल मजबूत तेजी की कमी और विदेशी निवेशकों की अस्थिर खरीदारी के बीच बाजार में स्टॉक चुनना अहम हो गया है। SBI Securities के सनी अग्रवाल ने FY26 की दूसरी छमाही के लिए पावर, होटल, ऑटो, फार्मा और FMCG जैसे सेक्टरों में कुछ खास अवसरों की ओर इशारा किया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 17, 2026 15:41 IST

बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 23,200-23,300 के आसपास निर्णायक तेजी नहीं दिखा पा रहा और विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी भी अस्थिर बनी हुई है। ऐसे माहौल में SBI Securities के सनी अग्रवाल ने बिजनेस टुडे के शो What's Hot में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए FY26 की दूसरी छमाही में निवेश के लिए कुछ चुनिंदा सेक्टरों पर फोकस करने की बात कही है।

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उनका मानना है कि निवेशकों को सिर्फ इंडेक्स की चाल देखने के बजाय उन हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए, जहां कारोबार की स्थिति स्पष्ट बनी हुई है।

पावर और इलेक्ट्रिकल्स पर सबसे ज्यादा भरोसा

SBI Securities के सनी अग्रवाल की सबसे मजबूत पसंद पावर और पावर एंसिलरी सेक्टर है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कैपेक्स में संभावित सुस्ती की चिंता के बावजूद बिजली की मांग और इससे जुड़ी वैल्यू चेन में अवसर बने हुए हैं। उन्होंने कहा, पावर एवैक्यूएशन एक बड़ा अवसर है।

उनके मुताबिक, केबल, वायर और ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी कंपनियों पर नजर रखी जा सकती है। उन्होंने Atlanta Electricals की ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ाने की योजना को अहम मॉनिटर करने वाला पहलू बताया। वहीं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लायर Quality Power को मौजूदा गिरावट के दौरान पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

होटल शेयरों में सीजनल सपोर्ट

एक्सपर्ट ने होटल सेक्टर को भी मध्यम अवधि के लिए अवसर वाला क्षेत्र बताया। उनके मुताबिक इस सेक्टर को सीजनल ट्रेंड का फायदा मिल सकता है। उन्होंने Leela Palaces और Juniper को निवेशकों के लिए विचार करने योग्य नाम बताया है।

ऑटो में चुनिंदा एंसिलरी कंपनियों पर दांव

ऑटो सेक्टर को लेकर एक्सपर्ट ने व्यापक तेजी के बजाय चुनिंदा शेयरों पर फोकस करने की सलाह दी। उनका कहना है कि लो-बेस का फायदा सितंबर से कम होना शुरू हो सकता है। 

इसके बावजूद वह कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनियों को लेकर सकारात्मक हैं। उन्होंने कहा कि Suprajit Engineering जैसी कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनियां निश्चित रूप से आपकी नजर में होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने Pricol Ltd का भी नाम लिया।

फार्मा और FMCG से पोर्टफोलियो में संतुलन

अनिश्चित ग्लोबल संकेतों और विदेशी निवेश की अस्थिरता के बीच सनी अग्रवाल ने फार्मा और FMCG जैसे डिफेंसिव सेक्टरों पर भी ध्यान देने की बात कही। उनकी पसंद में Mankind Pharma और ITC शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से विचार करने योग्य बताया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 17, 2026