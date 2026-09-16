AI को धीमा करने की मांग पर Jensen Huang का जवाब, बोले- नए कानून नहीं नए रेगुलेशन चाहिए
AI विकास की रफ्तार धीमी करने की मांग के बीच Nvidia CEO Jensen Huang ने अलग राय रखी है। उन्होंने कहा कि AI को रोकने के लिए नए कानूनों की जरूरत नहीं है, बल्कि बेहतर रेगुलेशन और कंपनियों की जिम्मेदारी जरूरी है। Huang के मुताबिक सुरक्षा और तेज विकास दोनों साथ संभव हैं, अगर कंपनियां अपने उत्पादों की सही जांच करें।
In Short
- Jensen Huang ने AI विकास धीमा करने की मांग से असहमति जताई।
- Nvidia CEO बोले- AI सुरक्षा इंजीनियरिंग का मुद्दा है, कानून का नहीं।
- OpenAI और Anthropic की सख्ती के बीच Huang तेज AI ग्रोथ के पक्ष में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के तेजी से विकास को लेकर टेक इंडस्ट्री में बहस तेज हो गई है। जहां OpenAI और Anthropic जैसे दिग्गज AI कंपनियां एडवांस AI मॉडल के विकास पर ज्यादा निगरानी और सुरक्षा नियमों की मांग कर रही हैं, वहीं Nvidia CEO Jensen Huang ने इससे अलग राय रखी है। उन्होंने कहा कि AI को धीमा करने के लिए नए कानूनों की जरूरत नहीं है।
Salesforce के Dreamforce कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए Jensen Huang ने कहा कि AI की सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन यह कानूनी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग से जुड़ा मुद्दा है। उनके मुताबिक, कंपनियों को अपने AI प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले खुद उसकी सुरक्षा की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी अपने AI सिस्टम की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, तो उसे उस प्रोडक्ट को बाजार में नहीं उतारना चाहिए। Huang के अनुसार, यह तरीका AI विकास को रोकने के बजाय सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।
सेफ्टी और स्पीड दोनों संभव: Jensen Huang
Nvidia CEO ने AI विकास की रफ्तार कम करने की मांग से असहमति जताते हुए कहा कि सुरक्षा और तेजी से विकास को एक-दूसरे का विरोधी मानना गलत है। उन्होंने कहा कि कंपनियां एक साथ तेज विकास भी कर सकती हैं और सुरक्षित AI सिस्टम भी बना सकती हैं।
Huang ने कहा कि कंपनियों को यह तय करना चाहिए कि कब तेजी से आगे बढ़ना है और कब रुककर अपने उत्पाद की जांच करनी है। उनके मुताबिक, बाजार में वही AI प्रोडक्ट आना चाहिए जिस पर कंपनी को भरोसा हो।
Anthropic और OpenAI कर रहे हैं ज्यादा निगरानी की मांग
Jensen Huang की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब AI इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस चल रही है। Anthropic CEO Dario Amodei और OpenAI CEO Sam Altman एडवांस AI मॉडल के विकास की रफ्तार को नियंत्रित करने और बेहतर सुरक्षा ढांचे की मांग कर चुके हैं।
Anthropic के CEO अमोडेई ने सुझाव दिया है कि बड़ी AI कंपनियों को स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञों को अपने सिस्टम की सुरक्षा जांच के लिए ज्यादा पहुंच देनी चाहिए। वहीं, Altman ने भी AI के लिए सरकारी सुरक्षा मानकों का समर्थन किया है।
AI रेगुलेशन पर अलग-अलग राय
AI सुरक्षा को लेकर टेक इंडस्ट्री में अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं। Meta CEO Mark Zuckerberg का मानना है कि कंपनियों को खुद सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं, Huang ने भी AI विकास को धीमा करने के बजाय बेहतर परीक्षण और जिम्मेदारी पर जोर दिया है।
Nvidia दुनिया में सबसे बड़े AI चिप निर्माताओं में से एक है। कंपनी के चिप्स दुनियाभर के AI डेटा सेंटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए AI विकास की रफ्तार को लेकर Huang की राय को काफी अहम माना जा रहा है।
AI रेस में अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा
AI रेगुलेशन की बहस के पीछे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ा मुद्दा है। कई विशेषज्ञ इसे AI की वैश्विक रेस के रूप में देख रहे हैं, जहां देश और कंपनियां ज्यादा शक्तिशाली AI सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिलहाल AI इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि तेज इनोवेशन के साथ सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। Jensen Huang का मानना है कि AI को रोकने के बजाय जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना ज्यादा बेहतर रास्ता है।