Nothing के दो स्मार्टफोन हुए लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा दमदार फीचर्स
अगर आप बेहतर कैमरा, क्लीन UI और दमदार बैटरी चाहते हैं, तो Nothing Phone 3a Pro एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
Nothing ने Phone 3a और Phone 3a Pro को मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च कर दिया है। यह दोनों स्मार्टफोन भारत और ग्लोबल मार्केट में आ गए हैं। इस फोन में दमदार फीचर्स (Powerful Features) हैं और इनकी कीमतों में भी बड़ा अंतर नहीं है।
कितनी है कीमत? (Nothing Phone 3a Price in India)
Nothing Phone 3a के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत ₹24,999 है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन्स की कीमत ₹26,999 है। Nothing Phone 3a Pro की कीमत की बात करें को 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की कीमत ₹29,999 है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले फोन की कीमक ₹31,999 है।
आपको बता दें कि दोनों स्मार्टफोन्स ब्लैक, वाइट और ब्लू कलर (Black, White, Blue Color) ऑप्शन्स में हैं। इस स्मार्टफोन की सेल 11 मार्च को दोपहर 12 बजे Flipkart पर शुरू होगी।
Nothing Phone 3a स्पेसिफिकेशन्स (Nothing Phone 3a Specifications)
|Nothing Phone 3a Series फीचर
|Nothing Phone 3a
|Nothing Phone 3a Pro
|डिस्प्ले
|6.77-inch AMOLED, 120Hz, Panda Glass
|6.77-inch AMOLED, 120Hz, Panda Glass
|प्रोसेसर
|Snapdragon 7s Gen 3
|Snapdragon 7s Gen 3
|रैम और स्टोरेज
|8GB RAM, 128GB/256GB
|8GB RAM, 128GB/256GB
|रियर कैमरा
|50MP + 50MP (टेलीफोटो) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड)
|50MP + 50MP (पेरिस्कोप) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड)
|फ्रंट कैमरा
|32MP
|50MP
|बैटरी
|5000mAh, 50W फास्ट चार्जिंग
|5000mAh, 50W फास्ट चार्जिंग
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 15 (Nothing OS 3.1)
|Android 15 (Nothing OS 3.1)
|सॉफ्टवेयर अपडेट
|3 साल OS, 6 साल सिक्योरिटी
|3 साल OS, 6 साल सिक्योरिटी
Nothing Phone 3a दमदार बैटरी और लेटेस्ट OS
इन दोनों स्मार्टफोन्स में 5000mAh बैटरी (5000mAh Battery Life) दी गई है, जो 50W फास्ट चार्जिंग (50W Fast Charging) को सपोर्ट करती है। ये स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.1 पर ऑपरेट होता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 3 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट (3 Years OS Updates) और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट (6 Years Security Updates) भी मिल रहा है।
Nothing Phone 3a कैमरा परफॉर्मेंस (Nothing Phone 3a Camera Performance)
Phone 3a Pro का 50MP फ्रंट कैमरा (50MP Selfie Camera) इसे नॉर्मल वर्जन से बेहतर बनाता है। इसमें 50MP का पेरिस्कोप लेंस (50MP Periscope Lens) है, जबकि नॉर्मल वर्जन में 50MP टेलीफोटो लेंस (50MP Telephoto Lens) है।