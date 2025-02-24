Gadgets मार्केट में Nothing के स्मार्टफोन ने अपनी जगह बना ली है। हाल ही में कंपनी ने बताया था कि वह Nothing Phone 3a सीरीज लॉन्च करने वाली है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स होंगे। कंपनी 4 मार्च को Phone 3a और Phone 3a Pro लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन से जुड़ी कोई जानकारी कंपनी द्वारा साझा नहीं हुई। स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले ही इस सीरीज का प्रोमो वीडियो लीक हो गया और स्मार्टफोन से जुड़ी सभी जानकारी लोगों को मिल गई।

हम आपको नीचे इस स्मार्टफोन के मुख्य हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स और उसकी कीमत की जानकारी देने वाले हैं। कुछ दिन पहले Nothing Phone 3a का रेंडर लीक हुआ था। इस रेंडर के अनुसार Phone 3a और Phone 3a Pro के फीचर में एकहद तक समानता देखने को मिली।

लीक हुआ प्रोमो वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Arsene Lupin यूजर ने स्मार्टफोन का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो से साफ पता चला कि स्टैंडर्ड मॉडल और प्रोमो मॉडल में काफी अंतर हैं। इन दोनों फोन के कैमरा मॉड्यूल एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में ट्रांसपैरेंट और Glyph इंटरफेस है।

लीक वीडियो के अनुसार Phone 3a ब्लू, वॉइट और ब्लैक कलर में लॉन्च हो सकता है। वहीं, कंपनी Pro मॉडल को वाइट और ग्रे कलर में लॉन्च करेगी। इसके अलावा वीडियो में दिखाया गया है कि स्मार्टफोन में एक एडिशनल बटन भी है। यह iPhone के एक्शन बटन जैसे ही काम करेगा, यानी इसका यूज वॉयस असिस्टेंट लॉन्च या Essential Space फीचर को एक्टिवेट करने के लिए किया जा सकता है।

Nothing Phone 3a स्पेसिफिकेशन्स (Nothing Phone 3a Specifications)

दोनों फोन में 6.77-inch का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें 3000 Nits की पीक ब्राइटनेस होगी। इसके अलावा रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ स्क्रीन 120Hz की होगी। वहीं, फोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा। इन जानकारी के साथ फोन के कैमरा डिटेल्स की जानकारी भी सामने आई है।



Nothing Phone 3a Pro में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा। वहीं, Nothing Phone 3a 50MP का मेन लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP टेलीफोटो लेंस के साथ आ सकता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो प्रो मॉडल में 50MP और स्टैंडर्ड मॉडल में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

Nothing Phone 3a के दोनों स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टैंडर्ड मॉडल का स्टोरेज वेरिएंट 8GB RAM + 128GB और Pro मॉडल का स्टोरेज वेरिएंट 12GB RAM + 256GB हो सकता है।

Nothing Phone 3a की कीमत (Nothing Phone 3a Price)

रिपोर्ट्स के अनुसार स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 349 यूरो (लगभग 31,600 रुपये) हो सकती है, जबकि Phone 3a Pro 479 यूरो (लगभग 43,400 रुपये) की कीमत के साथ लॉन्च हो सकती है।