Zelda Ocarina of Time Remake: Nintendo ने बदल दिया अपना ही फैसला! गेम से क्यों हटाया Fast Travel फीचर?

Nintendo अपने लोकप्रिय गेम The Legend of Zelda: Ocarina of Time का रीमेक Nintendo Switch 2 के लिए तैयार कर रहा है। इस गेम में कई बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा फीचर भी था जिसे डेवलपर्स ने जोड़ने के बाद हटाने का फैसला किया। यह फीचर Fast Travel था, जिसकी मदद से खिलाड़ी गेम की दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सकते थे। खास बात यह है कि इस फीचर को जोड़ने का सुझाव खुद Zelda सीरीज के प्रोड्यूसर Eiji Aonuma ने दिया था।

advertisement

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake (Image Source: Nintendo)

Nintendo की वेबसाइट पर प्रकाशित Ask the Developer इंटरव्यू में Aonuma ने बताया कि आखिर क्यों उन्हें अपना ही फैसला बदलना पड़ा।

गेम में क्यों जोड़ना चाहते थे Fast Travel?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time में खिलाड़ियों को Hyrule की बड़ी दुनिया में घूमना पड़ता है। खासकर Hyrule Field जैसे खुले इलाके में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता है।

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake (Image Source: Nintendo)

कई खिलाड़ी जल्दी आगे बढ़ने के लिए गेम के मुख्य किरदार Link को बार-बार आगे रोल करवाते हैं। स्पीडरन करने वाले खिलाड़ी भी समय बचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते रहे हैं।

Aonuma ने बताया कि Breath of the Wild जैसे नए Zelda गेम्स में हुए बदलावों को देखने के बाद उन्हें लगा कि पुराने गेम में भी यात्रा को आसान बनाया जा सकता है।

इसी वजह से उन्होंने डेवलपमेंट टीम को गेम में नए Warp Points जोड़ने के लिए कहा। ये ऐसे शॉर्टकट होते, जिनकी मदद से खिलाड़ी लंबी दूरी तय किए बिना सीधे दूसरी जगह पहुंच सकते थे।

फीचर जोड़ने के बाद क्यों बदल गया फैसला?

डेवलपमेंट टीम ने Aonuma के सुझाव पर गेम में Warp Points जोड़ दिए। इसके बाद जब गेम को टेस्ट किया गया, तो टीम को एक अहम बात समझ आई।

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake (Image Source: Nintendo)

Fast Travel की वजह से खिलाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच रहे थे, लेकिन रास्ते में मिलने वाली कई छोटी-छोटी चीजों और नई जगहों को खोजने का अनुभव कम हो रहा था।

Aonuma के मुताबिक, Ocarina of Time की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते में नई चीजें खोजना भी है।

जब खिलाड़ी खुद Hyrule की दुनिया में घूमते हैं, तो उन्हें कई बार ऐसी जगहें और चीजें दिखाई देती हैं, जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की होती। Fast Travel इस अनुभव को कमजोर कर रहा था।

advertisement

खुद Aonuma ने हटवाया फीचर

Aonuma ने इंटरव्यू में बताया कि Warp Points जोड़ने का सुझाव उन्होंने ही दिया था, लेकिन टेस्टिंग के बाद उन्हें यह बदलाव सही नहीं लगा।

इसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट टीम से सभी नए Warp Points हटाने को कहा। इस फैसले से टीम को एक बार फिर समझ आया कि Ocarina of Time के गेमप्ले में खोजबीन और रास्ते में मिलने वाले अनुभव कितने महत्वपूर्ण हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गेम के पुराने ट्रैवल सिस्टम को पूरी तरह हटाया जा रहा है। डेवलपर्स ने उन अतिरिक्त Warp Points को हटाया है, जो मूल गेम में मौजूद नहीं थे।

Nintendo ने किया गेम बनाने वाली टीम का खुलासा

Nintendo ने अपनी Ask the Developer सीरीज में The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake पर काम करने वाले छह प्रमुख डेवलपर्स की जानकारी साझा की है।

इनमें Eiji Aonuma, Hidemaro Fujibayashi, HokWai Ng, Aya Shida, Hiroki Taguchi और Masato Ohashi शामिल हैं। Aonuma कंपनी के Entertainment Planning & Development Division में सीनियर ऑफिसर हैं, जबकि Fujibayashi प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं। HokWai Ng, Aya Shida और Masato Ohashi प्रोडक्शन ग्रुप नंबर 3 से जुड़े हैं।

advertisement

वहीं Hiroki Taguchi प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट ग्रुप में काम कर रहे हैं। इंटरव्यू में टीम ने गेम के विकास और पुराने अनुभव को बरकरार रखने से जुड़े फैसलों पर चर्चा की है।

Nintendo Switch 2 पर क्या होगा नया?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake (Image Source: Nintendo)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time का नया रीमेक Nintendo Switch 2 के लिए तैयार किया जा रहा है। यह गेम मूल Ocarina of Time के अनुभव को बरकरार रखते हुए कुछ नए बदलावों के साथ आएगा।

Nintendo की डेवलपमेंट टीम का फोकस गेम को आधुनिक बनाने के साथ उसकी पुरानी पहचान बचाए रखने पर भी है।

Fast Travel को लेकर लिया गया फैसला इसी सोच को दिखाता है। कंपनी चाहती है कि खिलाड़ी सिर्फ तेजी से मिशन पूरे करने के बजाय Hyrule की दुनिया को खुद एक्सप्लोर करें।

फिलहाल सामने आई जानकारी से साफ है कि Nintendo हर नए फीचर को सिर्फ सुविधा के आधार पर शामिल नहीं करना चाहता। डेवलपर्स इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि बदलाव से गेम खेलने का असली मजा प्रभावित न हो।