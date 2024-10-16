नया iPad Mini: Apple Intelligence के साथ लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

Apple ने तीन साल बाद अपने लोकप्रिय iPad Mini का नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें पहली बार Apple Intelligence का सपोर्ट शामिल किया गया है। यह नया iPad Mini 7वीं जेनरेशन का है और A17 Pro चिपसेट से लैस है। आइए जानें इस नए iPad Mini की खासियतें और कीमत।

प्रमुख फीचर्स

1. Apple Intelligence का सपोर्ट

नया iPad Mini Apple Intelligence के साथ आता है, जो एक उच्चतम स्तर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक है। यह नए राइटिंग टूल्स और अपडेटेड Siri सपोर्ट जैसे फीचर्स प्रदान करता है, जो यूज़र्स के अनुभव को और भी शानदार बनाता है।

2. प्रदर्शन और तकनीकी स्पेसिफिकेशंस

iPad Mini में 8.3 इंच का डिस्प्ले है, जो Apple की लिक्विड रेटिना तकनीक के साथ आता है। यह ट्रू टोन और P3 वाइड कलर सपोर्ट करता है, जिससे दृश्य अनुभव बहुत बेहतर होता है।

3. A17 Pro चिपसेट

iPad Mini में A17 Pro चिपसेट का उपयोग किया गया है, जो पिछले मॉडल्स की तुलना में न्यूरल इंजन परफॉर्मेंस में 2 गुना सुधार लाता है। यह चिपसेट iPadOS 18 के सभी Apple Intelligence फीचर्स का समर्थन करता है।

4. स्मार्ट कैमरा

इस नए मॉडल में 12MP का रियर कैमरा शामिल है, जो बेहतर डायनेमिक रेंज के साथ आता है। इसमें SmartHDR 4 की सपोर्ट भी है, जो स्मार्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए फायदेमंद है। फ्रंट में भी 12MP का कैमरा मौजूद है।

5. स्टोरेज विकल्प

iPad Mini अब 128GB, 256GB, और 512GB स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध है। पहले के मॉडल में 64GB स्टोरेज उपलब्ध था, जो अब बढ़कर 128GB हो गया है।

6. Wi-Fi 6E सपोर्ट

नया iPad Mini Wi-Fi 6E को सपोर्ट करता है, जो पिछले जनरेशन की तुलना में दोगुनी स्पीड प्रदान करता है।

7. कीमत

iPad Mini की कीमत तीन स्टोरेज वेरिएंट्स के लिए निर्धारित की गई है:

128GB: ₹49,900

256GB: ₹59,900

512GB: ₹79,900

8. रंग विकल्प

नया iPad Mini चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है: ब्लू, वॉयलेट, स्टारलाइट, और स्पेस ग्रे।

9. बिक्री की तारीख

इस नए iPad Mini की बिक्री 23 अक्टूबर से Apple की ऑफिशियल वेबसाइट और अन्य अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

Apple का नया iPad Mini कई नए और शानदार फीचर्स के साथ आया है, जो इसे पहले के मॉडलों से काफी बेहतर बनाता है। यदि आप एक पॉवरफुल टैबलेट की तलाश में हैं, तो यह नया iPad Mini आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।