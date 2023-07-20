scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीNetflix का बड़ा कदम, भारत में पासवर्ड शेयरिंग पर रोक

Netflix का बड़ा कदम, भारत में पासवर्ड शेयरिंग पर रोक

नेटफ्लिक्स ने भारत में 20 जुलाई से पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी है। अब नेटफ्लिक्स यूजर्स अपने दोस्तों के साथ अपने अकाउंट का पासवर्ड शेयर नहीं कर सकेंगे। हालांकि, यूजर्स अभी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ OTT प्लेटफॉर्म का पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि उसने आज से ऐसे मौजूदा यूजर्स को मेल भेजना शुरू किया है, जो पहले से दूसरों के साथ पासवर्ड शेयर कर रहे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 20, 2023 16:44 IST
नेटफ्लिक्स ने भारत में 20 जुलाई से पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी है
नेटफ्लिक्स ने भारत में 20 जुलाई से पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी है

Netflix सब्सक्रिप्शन-आधारित स्ट्रीमिंग सर्विस है। इसके ज़रिए यूजर्स  इंटरनेट-कनेक्टेड डिवाइस पर टीवी शो और फ़िल्में देख सकते हैं। अपने प्लान के आधार पर, आप अपने iOS, Android या Windows 10 डिवाइस पर भी टीवी शो और फ़िल्में डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के बिना उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। पर अब OTT प्लेटफॉर्म 'नेटफ्लिक्स' ने भारत में 20 जुलाई से पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी है। अब नेटफ्लिक्स यूजर्स अपने दोस्तों के साथ अपने अकाउंट का पासवर्ड शेयर नहीं कर सकेंगे। हालांकि, यूजर्स अभी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ OTT प्लेटफॉर्म का पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि उसने आज से ऐसे मौजूदा यूजर्स को मेल भेजना शुरू किया है, जो पहले से दूसरों के साथ पासवर्ड शेयर कर रहे हैं। इससे पहले कंपनी ने मई महीने में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, सिंगापुर, मैक्सिको सहित 100 से अधिक देशों में पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी थी।

advertisement

Also Read: Intel India की पूर्व प्रमुख Nivruti Rai बनीं Invest India की एमडी-सीईओ

इससे पहले नेटफ्लिक्स के प्रोडक्ट इनोवेशन डायरेक्ट Chengai Long ने कहा था कि उनके मेंबर्स नेटफ्लिक्स की फिल्म और टीवी शो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इतना ज्यादा कि वे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन, दोस्तों के बीच अकाउंट शेयरिंग के चलते ज्यादा मेंबर्स नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। इससे यूजर्स नहीं बढ़ते और कंपनी को घाटा होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नेटफ्लिक्स यूजर्स के डिवाइस के IP एड्रेस, डिवाइस ID और अकाउंट एक्टीविटी के जरिए पता लगाता है कि उसके अकाउंट का पासवर्ड शेयर किया गया है या नहीं। भारत से पहले नेटफ्लिक्स ने जिन देशों में पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाई थी उससे कंपनी को काफी फायदा हुआ है। नेटफ्लिक्स ने बताया है कि जून तिमाही में प्लेटफॉर्म में 59 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं। इसके साथ ही अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3% बढ़कर 819 करोड़ डॉलर और नेट इनकम 3% बढ़कर 149 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी ने अनुमान लगाया है कि अगली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ेगा।

इससे पहले कंपनी ने मई महीने में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, सिंगापुर, मैक्सिको सहित 100 से अधिक देशों में पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी थी
इससे पहले कंपनी ने मई महीने में 100 से अधिक देशों में पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी थी

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 20, 2023