Motorola Razr 40 : Motorola Razr 40 के दाम में आयी भारी गिरावट !

अगर आप Amazon Prime Member हैं तो आपको एक दिन पहले ही डील्स का लाभ उठाने का मौका मिलने वाला है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2023 के दौरान मोटोरोला रेज़र 40 स्मार्टफोन पर 10000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 4, 2023 16:33 IST
त्योहार के सीजन आते ही ऑफर्स और स्कीम्स का ताता लगता नजर आ रहा है। एक के बाद एक छोटी से लेकर बड़ी कम्पंनिया धमाकेदार ऑफर्स अपने ग्राहकों के लिए ला रही है। कई ऑफर्स और स्कीम्स आने के बाद अब आप Motorola Razr 40 के दाम को सुनकर हैरान हो जाइएगा। Amazon Sell में हम जानते है कि बहुत से स्मार्टफोन्स को बेहद कम कीमत में सेल किया जाने वाला है। ऐसे ही मोटोरोला रेज़र 40 को भी धमाकेदार डिस्काउंट पर सेल किया जाने वाला है। Great Indian Festival Sale 2023 के दौरान मोटोरोला रेज़र 40 स्मार्टफोन पर 10000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस सेल के दौरान अमेज़न पर स्मार्टफोन को 44999 रुपये में सेल किया जाने वाला है। इस फोन की कीमत में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। फोन को लॉन्च के समय 59999 रुपये में पेश किया गया था। हालांकि अब फोन को 49999 रुपये में लिस्ट किया गया है। अब बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज के बाद फोन आपको बेहद ही सस्ता मे मिल सकता है।

advertisement

बैंक ऑफर के तौर पर फोन को 5000 रुपये एक्स्ट्रा प्राइस कट में खरीदा जा सकता है। इस फोन में एक 6.9-इंच की LTPO OLED डिस्प्ले पर लॉन्च किया गया है, फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट है। इसके अलावा फोन में एक 1.47-इंच की कवर डिस्प्ले भी है। स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज भी है। फोन में 64MP का डुअल कैमरा मिलता है। इसके अलावा फोन में एक 32MP का सेल्फ़ी कैमरा भी है। Amazon Great Indian Festival Sale की शुरुआत लगभग हो गई है, हालांकि आधिकारिक तौर पर यह सेल 8 October को शुरू होगी। अगर आप Amazon Prime Member हैं तो आपको एक दिन पहले ही डील्स का लाभ उठाने का मौका मिलने वाला है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2023 के दौरान मोटोरोला रेज़र 40 स्मार्टफोन पर 10000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

