Moto G85 इतना सस्ता धांसू फोन, हैरान कर देने वाले फीचर

Moto G85 एक मिड-रेंज स्मार्टफोन है, जिसे 17,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें प्रीमियम फीचर्स हैं। हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, स्मार्टफोन प्रीमियम है। लॉन्च के समय, मोटोरोला ने कहा कि Moto G85 में इसकी Edge सीरीज के समान फीचर्स दिए गए हैं। इसमें कर्व्ड डिस्प्ले, स्लीक और लाइट डिज़ाइन और शानदार परफॉर्मेंस है। यह G-सीरीज़ में Sony Lytia 600 कैमरा सेंसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन भी है। Moto G85 के साथ, कंपनी ने निस्संदेह खुद को पीछे छोड़ दिया है, खासकर जब डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात आती है। जबकि लॉन्च की कीमत अपने आप में प्रभावशाली थी, Flipkart Moto G85 पर अधिक छूट दे रहा है।

फ्लिपकार्ट बिग शॉपिंग उत्सव सेल

फ्लिपकार्ट बिग शॉपिंग उत्सव सेल के दौरान ई-कॉमर्स वेबसाइट मोटो G85 को 16,999 रुपये में बेच रही है। इसके अलावा, सेल में एक्सिस क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर यूजर्स को 5 प्रतिशत कैशबैक भी मिल रहा है। आइए जानते हैं कि यह कितना बढ़िया डील है।

Moto G85 पर भारी छूट: खरीदने के 4 कारण

मोटो G85 5G आश्चर्यजनक रूप से हल्का है और इसमें एक पतला डिज़ाइन है। डिवाइस में एक शाकाहारी लेदर बैक पैनल है, जो एक अच्छी पकड़ और बनावट प्रदान करता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच pOLED कर्व्ड-डिस्प्ले है। इसमें 1600nits की पीक ब्राइटनेस भी है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 द्वारा सुरक्षित है। डिवाइस की शो-स्टॉपिंग विशेषता इसका कर्व्ड डिस्प्ले है, जो हाई-एंड मोटो एज सीरीज़ के समान है। डिस्प्ले जीवंत और सीधी धूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल है।

मोटो G85 में स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट

मोटो G85 में स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट है, जो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमने डिवाइस पर कई बेंचमार्क टेस्ट किए। टेस्ट के नतीजे हमारे विस्तृत रिव्यू में हैं, लेकिन संक्षेप में कहें तो फोन सामान्य तौर पर अच्छा प्रदर्शन करता है। डिवाइस में प्रीमियम मोटो एज सीरीज़ के कुछ एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें स्मार्ट कनेक्ट भी शामिल है जो आपको अपने फोन को लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसे किसी अन्य डिवाइस पर मिरर करने में मदद करता है। मोटो G85 में फैमिली स्पेस और मोटो अनप्लग्ड जैसे कुछ यूटिलिटी फीचर्स भी दिए गए हैं।

33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000 mAh की बैटरी

स्मार्टफोन में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000 mAh की बैटरी है। सिर्फ़ एक बार चार्ज करने पर, Moto G85 पूरे दिन चल सकता है। बैटरी की क्षमता तो बढ़िया है, लेकिन बेहतर चार्जिंग स्पीड अच्छी होती। फ़ोन को 0 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक चार्ज करने में मुझे 80 मिनट लगे।

ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ सोनी LYT-600 सेंसर

मोटो जी85 मोटो जी-सीरीज का पहला डिवाइस है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ सोनी LYT-600 सेंसर दिया गया है। इसमें 50-मेगापिक्सल कैमरा और 8-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस वाला रियर डुअल-कैमरा सिस्टम है। दिन और रात की रोशनी में ली गई तस्वीरें दोनों ही ब्राइट और विशद हैं। हालाँकि कैमरा थोड़ी ओवर-सैचुरेटेड तस्वीरें देता है, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम अच्छे दिखते हैं और ज़्यादातर मामलों में इंस्टाग्राम-रेडी भी होते हैं। यहाँ कैमरे के नमूने देखें। लेकिन मोटो जी85 का उपयोग करते समय मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा: इसकी शटर स्पीड धीमी है।