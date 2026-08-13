Microsoft Edge में हो सकता है नया बदलाव, Apple यूजर्स के लिए बदल सकता है साइन इन का तरीका
माइक्रोसॉफ्ट एज में जल्द एप्पल अकाउंट से साइन-इन का विकल्प मिल सकता है। कंपनी फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है। नया विकल्प खासतौर पर उन यूजर्स के लिए काम का हो सकता है, जो एप्पल डिवाइस के साथ विंडोज पीसी या मैक पर एज ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं।
In Short
- माइक्रोसॉफ्ट एज में एप्पल अकाउंट से साइन-इन का विकल्प टेस्ट किया जा रहा है
- एज कैनरी में एप्पल साइन-इन से जुड़ी दो नई सेटिंग्स दिखाई दी हैं
- फीचर फिलहाल विंडोज और मैकओएस पर कंट्रोल्ड रोलआउट के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है
Microsoft Edge: अगर आप विंडोज पीसी या मैक पर माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में ब्राउजर में साइन-इन करना थोड़ा आसान हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक नए विकल्प की टेस्टिंग कर रही है, जिसके जरिए यूजर्स अपने एप्पल अकाउंट से एज प्रोफाइल में साइन-इन कर सकेंगे। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के काम आ सकती है, जो पहले से आईफोन या दूसरे एप्पल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं।
अभी कैसे होता है एज में साइन-इन?
फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एज में प्रोफाइल सेटअप करते समय माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से यूजर्स अलग-अलग डिवाइस पर अपने ब्राउजिंग डेटा को सिंक कर सकते हैं। कंपनी इससे पहले गूगल अकाउंट से साइन-इन करने का विकल्प भी जोड़ चुकी है।
अब माइक्रोसॉफ्ट एप्पल यूजर्स के लिए भी ऐसा ही विकल्प लाने की तैयारी कर रही है।
एज कैनरी में दिखीं नई सेटिंग्स
मैक रूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एज कैनरी के लेटेस्ट बिल्ड में दो नई सेटिंग्स दिखाई दी हैं। इनमें से एक सेटिंग एज प्रोफाइल के लिए एप्पल अकाउंट साइन-इन को चालू करती है। दूसरी सेटिंग ब्राउजर के प्रोफाइल मेन्यू में एप्पल से साइन-इन करने का बटन जोड़ती है।
माइक्रोसॉफ्ट ने एज बीटा 152 के रिलीज नोट्स में भी एप्पल अकाउंट साइन-इन का जिक्र किया है।
सभी यूजर्स को अभी नहीं मिलेगा फीचर
यह फीचर फिलहाल विंडोज और मैकओएस पर कंट्रोल्ड रोलआउट के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह विकल्प अभी हर यूजर के डिवाइस पर दिखाई नहीं देगा।
माइक्रोसॉफ्ट ने फिलहाल यह भी नहीं बताया है कि एप्पल अकाउंट से साइन-इन की सुविधा सभी यूजर्स के लिए कब तक उपलब्ध होगी।
एप्पल यूजर्स को क्या होगा फायदा?
अगर आप आईफोन या किसी दूसरे एप्पल डिवाइस के साथ विंडोज पीसी भी इस्तेमाल करते हैं तो यह विकल्प एज को इस्तेमाल करना आसान बना सकता है। इसके लिए सिर्फ ब्राउजर के इस्तेमाल के लिए अलग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने या मैनेज करने की जरूरत कम हो सकती है।
इसके साथ यूजर्स अपने पहले से मौजूद अकाउंट के जरिए एज प्रोफाइल को कनेक्ट रख सकेंगे।
क्या इसके लिए पैसे देने होंगे?
एप्पल अकाउंट से साइन-इन करने के इस फीचर के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज पहले की तरह मुफ्त रहेगा।
फिलहाल यह सुविधा टेस्टिंग के दौर में है। ऐसे में एज इस्तेमाल करने वाले एप्पल यूजर्स को इसके बड़े स्तर पर रोलआउट का इंतजार करना होगा।