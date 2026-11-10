Meta Muse AI की भारत में एंट्री की तैयारी! ₹8,999 तक पहुंची प्लान की कीमत, जानें क्या-क्या कर सकेगा ये AI एजेंट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रह गया है. नई टेक्नोलॉजी की मदद से एआई आपके कई जरूरी काम भी कर सकता है. इसी बीच मेटा का पर्सनल एआई एजेंट म्यूज चर्चा में है. अब भारत में इसकी एंट्री की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं. आइए जानते हैं कि इसके प्लान की कीमत कितनी हो सकती है, यह कौन-कौन से काम करेगा और भारतीय यूजर्स के लिए अभी क्या मुश्किलें हैं.

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भारत में कितनी होगी म्यूज की कीमत?

मेटा म्यूज के दो पेड प्लान की कीमतें भारतीय रुपये में सामने आई हैं. म्यूज पावर प्लान की कीमत ₹1,799 और मैक्सिमम प्लान की कीमत ₹8,999 दिखाई गई है. हालांकि, मेटा ने अभी भारत के लिए इन कीमतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ये कीमतें अमेरिकी प्लान के आसपास हैं. गूगल प्ले या एप्पल के जरिए सब्सक्रिप्शन लेने पर थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है. फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि ये कीमतें कितने समय के सब्सक्रिप्शन के लिए हैं.

सिर्फ सवालों के जवाब नहीं, आपके काम भी करेगा

म्यूज एक पर्सनल एआई एजेंट है, जो आपकी तरफ से कई काम कर सकता है. यह ऑनलाइन फॉर्म भरने, ट्रिप प्लान करने, फ्लाइट बुक करने और कस्टमर सर्विस से जुड़ी बातचीत संभालने में मदद करता है. वॉट्सऐप के साथ इसका कनेक्शन भारतीय यूजर्स के लिए खास हो सकता है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में लोग वॉट्सऐप इस्तेमाल करते हैं.

दो महीने में 1 करोड़ डाउनलोड

लॉन्च होने के सिर्फ दो महीने में म्यूज को 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. फिलहाल अमेरिका, कनाडा, जापान और सिंगापुर में इसका फ्री प्लान भी उपलब्ध है, जिसमें इस्तेमाल की अच्छी लिमिट मिलती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

वहीं, सैन फ्रांसिस्को की कंपनी इंस्टिंक्ट भी वॉट्सऐप पर ऐसा एआई एजेंट उपलब्ध कराती है, जिसे दुनियाभर में बिना पेड सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है.

भारत में कब मिलेगा म्यूज?

भारत में म्यूज की आधिकारिक लॉन्चिंग अभी नहीं हुई है. भारतीय यूजर्स फिलहाल वेटलिस्ट पर हैं. हालांकि, इसके वेब और वॉट्सऐप इंटरफेस को भारत में एक्सेस किया जा सकता है. कंपनी ने अभी भारत में इसकी लॉन्चिंग की तारीख साफ नहीं की है.

वीपीएन से भी कर सकते हैं इस्तेमाल

यूजर्स वीपीएन के जरिए किसी ऐसे देश से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां म्यूज की सर्विस उपलब्ध है. इसके बाद वीपीएन बंद करने पर भी अकाउंट इस्तेमाल किया जा सकता है. सपोर्टेड मार्केट की बिलिंग सेटिंग होने पर भारतीय कार्ड से सब्सक्रिप्शन खरीदना भी संभव है.

पेमेंट करने में अभी परेशानी

म्यूज फिलहाल भारत में यूजर्स की तरफ से कार्ड पेमेंट करने की अनुमति नहीं ले सकता. इसकी वजह जरूरी पेमेंट प्रोसेसर इंटीग्रेशन का उपलब्ध नहीं होना है. एक बड़ी भारतीय पेमेंट गेटवे कंपनी के अधिकारी ने भी म्यूज के डेवलपर्स के साथ ऐसी किसी साझेदारी से इनकार किया है. यानी म्यूज कई काम कर सकता है, लेकिन भारत में आपके लिए कार्ड से पेमेंट पूरा नहीं कर पाएगा.

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वेबसाइटों के लिए नई चुनौती

म्यूज और इंस्टिंक्ट जैसे एआई एजेंट कैप्चा टेस्ट हल करने के लिए भी सेट किए जा सकते हैं. कैप्चा का इस्तेमाल वेबसाइटों पर इंसानों और ऑटोमेटेड बॉट्स के बीच अंतर करने के लिए होता है. ऐसे में एआई एजेंट के बढ़ते इस्तेमाल से वेबसाइटों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है. आने वाले समय में वेबसाइटों को ऑटोमेटेड एक्सेस रोकने के अपने तरीकों में बदलाव करना पड़ सकता है.