Meta Muse AI से बदल जाएगा काम करने का तरीका, Mac पर खुद पूरे करेगा कई टास्क

Meta ने अपने Muse AI Agent को Mac कंप्यूटर के लिए लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि Muse का यह पहला वर्जन है जो Mac में मौजूद जानकारी और ऐप्स के साथ काम कर सकता है।

यह सिर्फ एक सामान्य chatbot की तरह सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कंप्यूटर पर कई तरह के काम पूरे करने के लिए डिजाइन किया गया है।

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फाइल्स और ऐप्स के साथ कर सकेगा काम



Muse AI Agent Mac में मौजूद फाइल्स, Messages, Calendar, Notes और Mail जैसे ऐप्स के साथ काम कर सकता है।

यूजर Muse को किसी काम के लिए कह सकते हैं, जैसे फोल्डर को व्यवस्थित करना, ईमेल, चैट और नोट्स से जानकारी लेकर उसका सारांश तैयार करना या Mac में मौजूद फाइल्स की मदद से किसी अधूरे फॉर्म को पूरा करने में सहायता लेना।

Meta के मुताबिक Muse का उद्देश्य यूजर को सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि कंप्यूटर पर काम करने में मदद करना है।

Chatbot से अलग है Muse AI



Meta का कहना है कि Muse की खासियत यह है कि यह सिर्फ जवाब देने वाला AI नहीं है, बल्कि कंप्यूटर पर एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है।

यूजर जब कोई टास्क देते हैं तो Muse Mac में उपलब्ध जानकारी के साथ उस काम को पूरा करने में मदद कर सकता है। इससे यूजर को हर बार जानकारी मैन्युअली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फोन और लैपटॉप के बीच भी जारी रहेगा काम



Muse सिर्फ Mac तक सीमित नहीं है। यूजर फोन पर कोई काम शुरू कर सकते हैं और बाद में उसे लैपटॉप पर जारी रख सकते हैं।

Meta के मुताबिक Muse अलग-अलग डिवाइस के बीच टास्क को जारी रख सकता है। यूजर WhatsApp के जरिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

कंपनी का कहना है कि Muse ऐप बंद होने के बाद भी काम जारी रख सकता है। यानी यूजर किसी काम को AI को सौंप सकते हैं और उसे पूरा होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

यूजर के पास रहेगा एक्सेस का कंट्रोल



Meta ने Muse में यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक्सेस कंट्रोल दिया है।

कंप्यूटर एक्सेस के लिए यूजर की अनुमति जरूरी होगी। Full Disk Access भी वैकल्पिक रखा गया है। यूजर कभी भी Settings में जाकर परमिशन बदल सकते हैं।

Meta के मुताबिक संवेदनशील कामों के लिए Muse पहले यूजर की मंजूरी लेगा। जैसे फाइल डिलीट करना या मैसेज भेजना जैसे काम बिना अनुमति के नहीं होंगे।

iPhone और Android पर भी उपलब्ध



Meta ने Muse का फ्री ऐप iPhone और Android यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया है। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में Muse में और फीचर्स जोड़े जाएंगे।

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Muse for Mac को Meta के आधिकारिक डाउनलोड पेज से इस्तेमाल किया जा सकता है।