TVS Apache और Ronin का नया अवतार लॉन्च, नए फीचर्स और वेरिएंट के साथ प्रीमियम बाइक रेंज हुई अपडेट

फेस्टिव सीजन से पहले TVS Motor Company ने अपने प्रीमियम मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो को अपडेट किया है। कंपनी ने Apache और Ronin रेंज में नए फीचर्स और नए वेरिएंट शामिल किए हैं। कंपनी का कहना है कि इन अपडेट्स से प्रीमियम सेगमेंट में उसकी स्थिति और मजबूत होगी और रिटेल बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

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TVS Motor Company के Head Business – Premium Vimal Sumbly ने नए लॉन्च के मौके पर कहा कि ये अपडेट कंपनी की प्रीमियम सेगमेंट में स्थिति को और मजबूत करेंगे।

150cc से 250cc प्रीमियम बाइक सेगमेंट में 34% हिस्सेदारी



Vimal Sumbly के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 150cc से 250cc प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में TVS Motor की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 34% हो गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी इस सेगमेंट में देश में सबसे आगे है।

उन्होंने बताया कि प्रीमियम और सुपर प्रीमियम मोटरसाइकिल का कुल मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में 27% योगदान है। वहीं टू-व्हीलर कैटेगरी में TVS Motor के कुल कारोबार का करीब 17% हिस्सा प्रीमियम कैटेगरी से आता है।

TVS Motor की ग्रोथ इंडस्ट्री से तेज



Vimal Sumbly ने कहा कि पिछले दो साल में इंडस्ट्री की ग्रोथ में TVS Motor की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी की ग्रोथ रेट 29% रही है, जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 12% रही है।

Apache RTR 160 और RTR 200 4V में नए फीचर्स



TVS Apache RTR 160 में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जोड़ा गया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹1,27,990 (एक्स-शोरूम दिल्ली) रखी गई है।

वहीं Apache RTR 160 4V में TFT डिस्प्ले के साथ Google Map mirroring, Panic Brake Alert और Type-C चार्जर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत ₹1,41,440 से शुरू होती है।

Apache RTR 200 4V में भी इसी तरह के कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत ₹1,49,990 है।

Apache RR 310 और RTR 310 को मिला Black Diamond Edition



TVS ने अपनी फ्लैगशिप बाइक Apache RR 310 और RTR 310 में Black Diamond Edition पेश किया है। इसमें ऑल-ब्लैक लिवरी दी गई है।

Apache RR 310 में Keyless Ride Technology भी जोड़ी गई है। RR 310 की कीमत ₹2,87,790 से शुरू होती है, जबकि RTR 310 की शुरुआती कीमत ₹2,48,990 है।

Image Credit : TVS

TVS Ronin में नए वेरिएंट लॉन्च



TVS Ronin को भी नए अपडेट मिले हैं। कंपनी ने Ronin का नया Base+ वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें Dual Channel ABS दिया गया है। इसकी कीमत ₹1,42,490 है।

इसके अलावा अपग्रेडेड Mid वेरिएंट की कीमत ₹1,51,540 रखी गई है। वहीं Top वेरिएंट में Traction Control, Type-C Charger और Premium Seat जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत ₹1,63,640 है।

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सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली के हिसाब से हैं।